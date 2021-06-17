Первый тур прошёл заочно
Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов в этом году собрал на площадке концертно-зрелищного центра «Миллениум» в Ярославле исполнителей в номинациях «Характерный и народно-сценический танец». Честь театра «Байкал» на конкурсе защищает Арюна Цыдыпова. Она уже прошла мастер-классы у заслуженной артистки России Евгении Панковой, посетила творческие встречи, лаборатории и концерты хора имени Пятницкого, ансамбля имени Моисеева. Ей предстоит второй тур конкурса.
- Я не представляла, что будет настолько много участников. Конкуренция очень сильная. У нас очень плотный график – классы, лекции, встречи, культурная программа. Если честно, я очень переживаю, но чувствую поддержку своих коллег, и меня это заряжает, - поделилась Арюна.
Первый тур прошёл заочно. Во втором, очном, туре конкурсантам предстоит презентовать по два танца в каждой номинации. Оценивать участников будет авторитетное жюри, среди которых ведущие исполнители народного и характерного танца, педагоги, руководители ансамблей, видные деятели хореографии, сообщили в театре.
Справка:
Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов был учреждён распоряжением правительства РФ и министерством культуры. Организатор мероприятия — ФГБУК «Росконцерт». Художественным руководителем конкурса является президент Международного союза деятелей хореографии, балетмейстер Большого театра России, народный артист СССР, профессор Юрий Григорович.
Конкурс создан в целях выявления молодых перспективных исполнителей и хореографов, повышения уровня профессионального мастерства артистов балета, подготовки новых молодых кадров для российских театров, а также создания ярких произведений современной хореографии и поиска неординарных путей в развитии классического, народно-сценического и современного танца.
Артистка театра «Байкал» участвует во всероссийском конкурсе артистов балета
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