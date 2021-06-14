 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 июня

13 июня

Популярное

В Забайкалье пьяные парни закидали отдел полиции камнями

В Забайкалье пьяные парни закидали отдел полиции камнями
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Инцидент произошёл вечером 10 июня

10 июня около 21 часа в Чернышевске в одном из местных магазинов несколько молодых людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, нарушали общественный порядок. Они распивали спиртные напитки, мешали продавцам и покупателям.

Молодые люди не реагировали ни на замечания работников магазина, ни на прибывших по вызову сотрудников Росгвардии и полицейских. Сотрудники правоохранительных органов доставили двух активных нарушителей правопорядка в отдел полиции. Другие участники конфликта оказывали неповиновение сотрудникам полиции и оскорбляли их. Затем несколько молодых людей – около 20 человек - пришли к отделу полиции и бросили несколько камней в здание, повредив одно окно.

Возбуждены уголовные дела «Хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору», «Оскорбление представителя власти».

- В настоящий момент следователи совместно с сотрудниками полиции проводят комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений. Изъяты и изучаются записи камер видеонаблюдения. Допрошены персонал и посетители магазина, в котором произошёл конфликт. Установлены и допрошены в качестве подозреваемых несколько участников конфликта, проведены их медицинские освидетельствования, - отметили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Один из активных участников конфликта, 22-летний парень, за неповиновение сотрудникам полиции привлечён к административной ответственности. Решением мирового судьи ему назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток.

Расследование уголовного дела продолжается.
полиция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии появился памятник донорам
В Бурятии появился памятник донорам
Общество, 14.06.2021
Он открыт во Всемирный день донора крови
Бурятия на втором месте по заболеваемости COVID-19 в России
Бурятия на втором месте по заболеваемости COVID-19 в России
Общество, 14.06.2021
Высокий темп роста заболеваемости наблюдается в районах республики
В Улан-Удэ участок трамвайных путей ремонтируют впервые за 28 лет
В Улан-Удэ участок трамвайных путей ремонтируют впервые за 28 лет
Общество, 14.06.2021
На улице Сахьяновой идёт капитальный ремонт трамвайных путей

Участки паспортной службы в Улан-Удэ перешли на приём по записи
Участки паспортной службы в Улан-Удэ перешли на приём по записи
Общество, 14.06.2021
Мера введена в целях предотвращения скопления людей
80-летняя бабушка поразила жителей Бурятии простираниями
80-летняя бабушка поразила жителей Бурятии простираниями
Общество, 14.06.2021
Пожилая женщина совершала простираниями по земле круговой обход вокруг ступы
Параспортсмен из Бурятии взял серебро и бронзу чемпионата мира
Параспортсмен из Бурятии взял серебро и бронзу чемпионата мира
Общество, 14.06.2021
Михаилу Асташову совсем чуть-чуть не хватило до золота
В Бурятии суточный прирост COVID-19 превысил 200 больных
В Бурятии суточный прирост COVID-19 превысил 200 больных
Общество, 14.06.2021
Третья волна коронавируса разрастается стремительными темпами
Буряты стали одними из героев ролика «МЫ в глазах»
Буряты стали одними из героев ролика «МЫ в глазах»
Общество, 14.06.2021
В России сняли ролик с представителями 89 национальностей
Улан-удэнца, страдающего икотой, вызвали на лечение в Москву
Улан-удэнца, страдающего икотой, вызвали на лечение в Москву
Общество, 14.06.2021
С мужчиной, который два года не может избавиться от икоты, связалась помощник министра здравоохранения России
В Бурятии днём до +23 градусов
В Бурятии днём до +23 градусов
Общество, 14.06.2021
Местами кратковременные дожди
В Бурятии открыт третий сезон для волонтёров на Байкале
В Бурятии открыт третий сезон для волонтёров на Байкале
Общество, 13.06.2021
Волонтёрам предоставляются места для проживания, питание и экипировка
В Улан-Удэ волонтёры нашли ребёнка за два часа
В Улан-Удэ волонтёры нашли ребёнка за два часа
Общество, 13.06.2021
10-летний мальчик находился на улице ночью один
На Сахалине впервые прошёл «Праздник бууз»
На Сахалине впервые прошёл «Праздник бууз»
Общество, 13.06.2021
Прошли мастер-классы, конкурс на самое быстрое поедание бууз. ВИДЕО
В Бурятии восстановили заброшенный источник
В Бурятии восстановили заброшенный источник
Общество, 13.06.2021
Работы по восстановлению целебного источника начались два года назад

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^