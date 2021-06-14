В Забайкалье пьяные парни закидали отдел полиции камнями

Инцидент произошёл вечером 10 июня
10 июня около 21 часа в Чернышевске в одном из местных магазинов несколько молодых людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, нарушали общественный порядок. Они распивали спиртные напитки, мешали продавцам и покупателям.
Молодые люди не реагировали ни на замечания работников магазина, ни на прибывших по вызову сотрудников Росгвардии и полицейских. Сотрудники правоохранительных органов доставили двух активных нарушителей правопорядка в отдел полиции. Другие участники конфликта оказывали неповиновение сотрудникам полиции и оскорбляли их. Затем несколько молодых людей – около 20 человек - пришли к отделу полиции и бросили несколько камней в здание, повредив одно окно.
Возбуждены уголовные дела «Хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору», «Оскорбление представителя власти».
- В настоящий момент следователи совместно с сотрудниками полиции проводят комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений. Изъяты и изучаются записи камер видеонаблюдения. Допрошены персонал и посетители магазина, в котором произошёл конфликт. Установлены и допрошены в качестве подозреваемых несколько участников конфликта, проведены их медицинские освидетельствования, - отметили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Один из активных участников конфликта, 22-летний парень, за неповиновение сотрудникам полиции привлечён к административной ответственности. Решением мирового судьи ему назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток.
Расследование уголовного дела продолжается.
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Общество, Фото:
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