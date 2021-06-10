В Улан-Удэ грумер помог бездомным собакам





Грумер (парикмахер для собак и кошек) Сергей Худеев помог представителям волонтёрской организации «Право на жизнь». Он привёл в порядок троих подопечных волонтёров.- Лаки, собачка трехлапка (уже год на передержке, потеряла лапку из-за капкана), имеет шикарную шубу, но в жару ей очень тяжело. Спаниель Валера, его в своё время отдали хозяева на усыпление (мы, конечно же, его спасли), очень вредный и нелюдимый, у него скаталась шерсть, и ему было необходимо провести стрижку. И Санта, она чуть не погибла в пожаре. Наверное, все помнят, когда 9 января приют подожгли нелюди, - рассказали добровольцы в Instagram.Сергей занялся собаками бесплатно - постриг, вычесал и привёл их в порядок.- Некоторым нашим подопечным, бывает, очень нужны подобные процедуры и помощь таких специалистов, как грумер. Спасибо огромное вам, Сергей! – благодарят неравнодушного парикмахера волонтёры.- Все наши подопечные привиты, стерилизованы, чипированы, биркованы. Если вам кто-нибудь понравился, звоните, - добавляют они.Номер телефона можно узнать в аккаунте организации @pravo_na_zhizn03