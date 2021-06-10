Кедры посадили на пришкольной территории
В Иволгинском районе Бурятии члены школьного лесничества «Вереск» высадили кедры на пришкольной территории.
Ребята вместе с сотрудниками Иволгинского лесхоза и лесничества прорастили семечки кедра, а затем высадили сеянцы на своём участке.
- Мы бережно ухаживали за маленькими кедрёнышами – стратифицировали семена, проращивали, наблюдали, как они растут, поливали. Сейчас же решили высадить их пока на нашем пришкольном участке, потому что в кассетах их уже совсем мало места, - рассказал юный лесник.
Дети высаживают кедры в вечернее время и накрывают их специальными сетками, чтобы днём сеянцы не выгорели на солнце. Через два года ребята хотят высадить саженцы уже на погибшей от пожара территории.
В Прибайкальском районе школьное лесничество «Лесная сказка» также проводят эксперимент по выращиванию кедра. Ребята высадили в открытый грунт более 70 сеянцев кедра.
- Мы пока не знаем, насколько хорошо сеянцы приживутся на такой почве. Но думаем, что с таким бережным и любовным отношением детей к сеянцам, результат должен быть очень хорошим, - рассказывает руководитель школьного лесничества Наталья Спиридонова.
Впереди у ребят ещё наблюдение и уход за маленькими кедрами. Ведь высадить сеянец – это только часть дела, а вырастить из сеянца взрослое дерево – нелегкий труд, отмечают в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В Бурятии дети высадили кедры
Общество, Фото:
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