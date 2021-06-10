В Бурятии дети высадили кедры

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Кедры посадили на пришкольной территории



В Иволгинском районе Бурятии члены школьного лесничества «Вереск» высадили кедры на пришкольной территории.



Ребята вместе с сотрудниками Иволгинского лесхоза и лесничества прорастили семечки кедра, а затем высадили сеянцы на своём участке.



- Мы бережно ухаживали за маленькими кедрёнышами – стратифицировали семена, проращивали, наблюдали, как они растут, поливали. Сейчас же решили высадить их пока на нашем пришкольном участке, потому что в кассетах их уже совсем мало места, - рассказал юный лесник.



Дети высаживают кедры в вечернее время и накрывают их специальными сетками, чтобы днём сеянцы не выгорели на солнце. Через два года ребята хотят высадить саженцы уже на погибшей от пожара территории.



В Прибайкальском районе школьное лесничество «Лесная сказка» также проводят эксперимент по выращиванию кедра. Ребята высадили в открытый грунт более 70 сеянцев кедра.



- Мы пока не знаем, насколько хорошо сеянцы приживутся на такой почве. Но думаем, что с таким бережным и любовным отношением детей к сеянцам, результат должен быть очень хорошим, - рассказывает руководитель школьного лесничества Наталья Спиридонова.



Впереди у ребят ещё наблюдение и уход за маленькими кедрами. Ведь высадить сеянец – это только часть дела, а вырастить из сеянца взрослое дерево – нелегкий труд, отмечают в республиканском агентстве лесного хозяйства.

