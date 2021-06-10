В Бурятии пересмотрели итоги конкурса композиторов

Композиция «Соёмбо» Дулмы Сунраповой была дисквалифицирована за нарушение условий конкурса



В Бурятии накануне были опубликованы итоги конкурса композиторов в рамках международного фестиваля «Золотой голос Байкала». Дулма Сунрапова с песней «Соёмбо» заняла третье место, однако, как выяснилось позже, ранее песня уже участвовала в конкурсах. Это противоречит условиям конкурса, так как заявленная работа не должна была участвовать в других конкурсах.



- В прошлом году, при поддержке министерства культуры Бурятии, был проведён республиканский конкурс на создание песен и видеоклипов на бурятском языке. По его итогам песня «Соёмбо» стала победителем. Таким образом, мы вынуждены аннулировать результат и объявить нового победителя – Лудуба Очирова с песней «Буряад азарга», - рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Обновленная пятёрка победителей теперь выглядит следующим образом: гран-при - Дашима Цынгуева, первое место - Энгельсина Гармаева, второе место - Булат Бадмаев, третье место поделили Лудуб Очиров и Денис Кузнецов.



Награждение победителей состоится сегодня, 10 июня. Лучшим исполнителям и композиторам будут вручены денежные премии и сертификаты на профессиональную запись фонограммы и видеоклипа. Уже на следующей неделе победители, вместе с хормейстерами, артистами и балетмейстерами начнут подготовку к фестивалю «Золотой голос Байкала», который пройдёт в Улан-Удэ с 20 по 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба театра «Байкал».



Возрастное ограничение 6+

