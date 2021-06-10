Уроженец Бурятии стал лауреатом Госпремии в области науки

Общество, Фото: сайт Томского НИМЦ

Награду учёному президент вручит в Кремле



Уроженец Бурятии Евгений Чойнзонов стал обладателем государственной премии в области науки и технологий за 2020 год. Госпремию он получит за исследования новых способов борьбы с онкологией головы и шеи.



«Государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий 2020 года присуждена Чойнзонову Евгению Лхамацыреновичу, Решетову Игорю Владимировичу и Абакарову и Садулле Ибрагимовичу за создание фундаментального междисциплинарного биомедицинского подхода к лечению, реконструкции и реабилитации при опухолях органов головы и шеи», - говорится в указе о лауреатах Госпремии.



Евгений Чойнзонов - учёный-клиницист, директор НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра (НИМЦ), заведующий кафедрой онкологии Сибирского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАН (с сентября 2017 года).



Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР.



Награды будет вручать президент России Владимир Путин 12 июня в Кремле.



Евгений Чойнзонов уроженец села Жаргаланта Селенгинского района Бурятской АССР. После окончания лечебного факультета Томского медицинского института был приглашен на должность младшего научного сотрудника отделения опухолей головы и шеи в Сибирский филиал Всесоюзного онкологического научного центра АМН СССР. В 1984 году успешно защитив кандидатскую диссертацию на тему «Лечение больных раком полости рта и его влияние на показатели системы иммунитета», был переведён на должность старшего научного сотрудника. После защиты в 1995 году докторской диссертации на тему «Рак верхних отделов дыхательного и пищеварительного тракта (эпидемиологические и иммуновирусологические аспекты, оценка эффективности лечения)» становится ведущим научным сотрудником этого же отделения НИИ онкологии. В 2002 году ему присвоено звание профессора по специальности «онкология». В 2005 году избран членом-корреспондентом Российской академии медицинских наук по специальности «Онкология», а в 2011 г. - академиком РАМН. С 2002 г. поиюня 2016 г. – директор Томского НИИ онкологии, с июля 2016 г. – декабрь 2018 г. - директор Томского НИМЦ, с декабря 2018 г. - директор НИИ онкологии Томского НИМЦ.



Автор более 990 печатных трудов, в том числе 28 монографий, более 300 российских и зарубежных статей. Имеет 43 патента на изобретения и 12 свидетельств о государственной регистрации программных продуктов, пять лицензионных соглашений. Под его руководством выполнено и защищено 11 докторских и 21 кандидатских диссертаций.



Основные направления научной деятельности Чойнзонова связаны с разработкой методов ранней диагностики, органосохранного и реконструктивно-пластического хирургического лечения, комбинированной терапии, реабилитации больных со злокачественными новообразованиями области головы и шеи, изучением механизмов канцерогенеза и опухолевой прогрессии. Он предложил новые подходы к лечению рака щитовидной, околоушной желез, полости носа и околоносовых пазух.



