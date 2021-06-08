В Улан-Удэ состоится «Территория РОСТа. Год шестой»

«Территория РОСТа» проходит с 2016 года и каждый год посвящена самым разным темам



С 11 по 21 августа в Государственном русском драматическом театре им.Н.А.Бестужева пройдёт творческая лаборатория для детей и подростков «Территория РОСТа. Год шестой».



Творческая лаборатория «Территория РОСТа» (Растем, Общаясь с Театром) задумана для думающих, любознательных детей и подростков. Это развлечение + обучение + развитие личности.



«Территория РОСТа» проходит с 2016 года и каждый год посвящена разновозрастной аудитории и самым разным темам, ни одна из которых не повторяется. Так, Русский драматический театр обращался к документальному театру, бэби-театру, британской методике работы с подростками Class act.



В рамках лаборатории ставятся эскизы детских и подростковых спектаклей, которые пополняют репертуар Малой сцены. За все годы проведения проекта в театре им.Н.Бестужева появились постановки «Макаки, пицца и деструкция», «Вдох-выдох», «Принцесса из страны Забвении», «Наташина мечта», «Душа подушки», «Фото topless», «Микрохи», «Мой дом», «Ням-ням путешествие».



В этом году «Территория РОСТа» будет посвящена социальному и иммерсивному театру, которые становятся очень популярным в нашей стране, активно развиваются, однако зачастую остаются по-прежнему недоступными для зрителей, живущих в регионах.



Социальный театр – это театр социальных изменений: он привлекает внимание к острым социальным вопросам и социально незащищенным категориям, а также вовлекает их представителей – независимо от уровня профессионального мастерства – в творчество. Это то искусство, которое напрямую обращается к зрителю. Здесь и сейчас. И зритель становится таким же соучастником творческого процесса.



Иммерсивный театр отличается от традиционного тем, что убирает сцену и погружает публику внутрь самого спектакля. Часто это достигается за счет использования определенного места, что позволяет зрителям общаться с актерами и взаимодействовать с их окружением (интерактивно), тем самым разрушая четвертую стену. Зрителя вовлекают не только физически, но и функционально – он становится активным участником процесса со своими определенными функциями.



К участию в проекте театр Бестужева приглашает экспертов и режиссеров. В программе также запланирован образовательный блок. Результатом лаборатории должны стать спектакли, которые войдут в репертуар Малой сцены, сообщили в пресс-службе театра.



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