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В Бурятии перенесены спортивные соревнования по шахматам

В Бурятии перенесены спортивные соревнования по шахматам
Общество,  Фото:pixabay.com
Меры приняты из-за ухудшения эпидемиологической обстановки

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Бурятии был сделан перенос спортивных мероприятий единого календарного плана на 2021 год на более поздние сроки проведения. В том числе были перенесены соревнования по шахматам.

Шахматный турнир в Тункинском районе перенесён на 6-8 августа. Чемпионат РБ среди мужчин и женщин, а также первенство среди юношей и девушек до 19 лет состоится 20-27 августа. Первенство Бурятии среди ветеранов теперь запланировано на 28-29 августа. Первенство Бурятии среди детей до 11, 13, 15 и 17 лет пройдёт с 27 сентября по 3 октября.

Остальные турниры, назначенные на осень и зиму, остались в прежних сроках проведения. Об этом сообщает пресс-служба федерации шахмат РБ.

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