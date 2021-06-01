В Агинском округе выбрали победителей конкурса семейных родословных

Общество, Фото: Агинская краевая библиотека им. Ц.Жамцарано

Среди призёров есть представители Забайкальского края, Москвы и Монголии



В Забайкалье подведены итоги краевого конкурса историко-генеалогических исследований «История народа в истории семьи», приуроченного к международному бурятскому фестивалю «Алтаргана». В конкурсе принимали участие все желающие представители бурятского народа, независимо от возраста.



Работы конкурсантов оценивались по трём номинациям: генеалогическое древо семьи; семейные проекты о семейных династиях, реликвиях и традициях; а также творческие проекты, куда входили альбомы, фоторепортажи и фотоколлажи. Жюри особое внимание уделяло самостоятельности авторов в изучении и подготовке конкурсных работ, глубине исследования и содержании.



- Отрадно, что проект вызвал большой интерес. В нём приняли участие более 80 человек из районов Забайкалья, а также из Республики Бурятии, Якутии, Иркутской области, Монголии и города Москвы. Благодаря этому мероприятию, нами дан старт исследованиям истории семей и отдельных поселений в местах проживания бурят. Кроме того, по итогам конкурса будет издан сборник, в котором будут представлены работы наших победителей, - рассказали в Агинской краевой библиотеке имени Ц. Жамцарано.



По словам организаторов, особенность краевого конкурса историко-генеалогических исследований в том, что создание родословных даёт возможность проследить на примере судеб отдельных людей историю родного края.



Ознакомиться с именами победителей конкурса историко-генеалогических исследований «История народа в истории семьи» можно на официальном сайте Агинской краевой библиотеки, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

