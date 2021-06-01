Среди призёров есть представители Забайкальского края, Москвы и Монголии
В Забайкалье подведены итоги краевого конкурса историко-генеалогических исследований «История народа в истории семьи», приуроченного к международному бурятскому фестивалю «Алтаргана». В конкурсе принимали участие все желающие представители бурятского народа, независимо от возраста.
Работы конкурсантов оценивались по трём номинациям: генеалогическое древо семьи; семейные проекты о семейных династиях, реликвиях и традициях; а также творческие проекты, куда входили альбомы, фоторепортажи и фотоколлажи. Жюри особое внимание уделяло самостоятельности авторов в изучении и подготовке конкурсных работ, глубине исследования и содержании.
- Отрадно, что проект вызвал большой интерес. В нём приняли участие более 80 человек из районов Забайкалья, а также из Республики Бурятии, Якутии, Иркутской области, Монголии и города Москвы. Благодаря этому мероприятию, нами дан старт исследованиям истории семей и отдельных поселений в местах проживания бурят. Кроме того, по итогам конкурса будет издан сборник, в котором будут представлены работы наших победителей, - рассказали в Агинской краевой библиотеке имени Ц. Жамцарано.
По словам организаторов, особенность краевого конкурса историко-генеалогических исследований в том, что создание родословных даёт возможность проследить на примере судеб отдельных людей историю родного края.
Ознакомиться с именами победителей конкурса историко-генеалогических исследований «История народа в истории семьи» можно на официальном сайте Агинской краевой библиотеки, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
В Агинском округе выбрали победителей конкурса семейных родословных
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сотрудники музея покажут весь цикл стрижки овец и связанные с ней ритуалы
Республиканские соревнования состоятся в Мухоршибирском районе
Среди призёров есть представители Забайкальского края, Москвы и Монголии
Мероприятие проведут 5 июня
Маленьким горожанам пожелали хорошо отдохнуть и завести новых друзей
Днём по республике +7, +12, местами до +17
Автомобильное движение во время проведения велогонки на Спиртзаводском тракте будет перекрыто
Мероприятие проведут для юных забайкальцев
Капитальный ремонт верхней палубы стартует в июне
В Бурятии определились участники фестиваля «Золотой голос Байкала»
Вопрос о присвоении будет рассмотрен в Думе
Участники выразили благодарность сибирякам, которые защитили Белоруссию в годы Великой Отечественной войны
В республике реализуется социальный проект «Кулинарная школа»
Вячеслав Дамдинцурунов поблагодарил сторонников за победу в предварительном голосовании «Единой России»
По итогам предварительного голосования «Единой России» в Бурятии по окружному списку победил Вячеслав Дамдинцурунов.
Самка турпана вывела своё потомство в одном из хозяйств края