Вячеслав Дамдинцурунов: Строительство стадионов идёт полным ходом

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ещё у одной улан-удэнской школы появился полноценный стадион. В школе №18 сегодня прошло торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа



Строительство стадиона стало возможным благодаря стараниям депутатов всех уровней, мэрии Улан-Удэ и при активной поддержке министра спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова. Именно благодаря министерству спорта республики проект удалось включить в национальный проект «Демография». 28 миллионов рублей и два года ушли на то, чтобы стадион школы №18 был построен. Как сказала на открытии директор школы Елена Макарова: «Мы все этого очень долго ждали. Мы мечтали, надеялись, верили, и, наконец, это свершилось».



Заместитель председателя Народного Хурала Татьяна Мантатова заявила:

- Мы сегодня присутствуем на действительно замечательном празднике. Перед нами прошли знаменитые спортсмены, гордость 18-й школы, победители международных, российских, республиканских, городских соревнований. И я уверена, что новый стадион – это новая история, это дополнительный стимул для развития спорта в 18-й школе.



Радость открытия новых спортивных площадок в этом году есть не только у школы №18. Благодаря работе министерства спорта и молодёжной политики Бурятии в последнее время в республике появилось сразу несколько сооружений для занятий физкультурой. Об этом рассказал министр Вячеслав Дамдинцурунов:

- В 2020 году мы в Улан-Удэ построили четыре полноценных стадиона. И в ближайшие дни мы эти стадионы откроем. Кроме того, в Улан-Удэ и в целом по республике мы построили 25 открытых спортивных сооружений с искусственным покрытием. Открыли региональный центр по стрельбе из лука. У нас строятся региональные центры по хоккею и единоборствам. В общем, строительство идёт полным ходом. И в этом году совместно с городом Улан-Удэ мы приступаем к строительству ещё четырёх стадионов. От министерства спорта поздравляю всех с этим замечательным событием.



Вячеслав Дамдинцурунов выразил надежду, что стадион будет использоваться не только учениками этой школы, но и жителями близлежащих домов. Также министр отметил, что на нём могут заниматься футболисты – как детские, так и взрослые команды. У школы теперь есть полноразмерное футбольное поле, которое подходит для игры профессиональных команд.



После приветственных речей гостей праздника, среди которых был мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и депутаты улан-удэнского горсовета, состоялось торжественное вручение символа открытия стадиона – кубка «Футбольный мяч». Школе №18 его вручили Татьяна Мантатова и Вячеслав Дамдинцурунов.



Закончился школьный праздник залпами салюта и торжественным парадом.

