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В Бурятии прошла «Ночь музеев»

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятий в музеях Улан-Удэ

15 мая музеи Бурятии присоединились к ежегодной акции «Ночь музеев». Мероприятие прошло в рамках Года науки и технологий.

Национальный музей республики представил гостям свои программы под единым названием «Наука и искусство». В Художественном музее имени Сампилова провели мастер-классы, концерт, знакомство с выставками музея, демонстрацию продукции, «Свою игру», творческие встречи, просмотр фильма, лекцию и рисование блиц-портретов.

А в музее истории Бурятии имени Хангалова посетителей ждали мастер-классы, интерактивная игра и лекции по истории. Музей природы Бурятии организовал в свою очередь интерактивные площадки «Островки науки», а также игру-путеводитель для самых маленьких. В Новоселенгинском музее декабристов прошли квиз-игра по истории, кулинарный мастер-класс и дегустация, танцевальный флешмоб, и был представлен музейный кинозал.

Тема «Ночи музеев» в музее истории города Улан-Удэ - «Vintage, Vintage». Посетителям предлагалось посетить «царство винтажа» в доме купца Ивана Голдобина, где можно увидеть фотографии прошлого, советскую мебель, предметы быта и одежду, а также услышать интересные истории о моде прошлых лет. Кроме этого, в течение дня были организованы различные мастер-классы и встреча со стилистом.

В Этнографическом музее народов Забайкалья была подготовлена программа «Из прошлого в будущее». Жителям и гостям Улан-Удэ предлагалось посетить программу «Живая история», фотосессию в народных костюмах, виртуальную экскурсию, презентацию проекта, мастер-классы, а также выставки: интерактивные, анатомического музея и традиционной одежды.



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