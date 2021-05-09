В Улан-Удэ реконструировали подвиг Сергея Орешкова

«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж из Городского культурного центра, где прошло праздничное мероприятие в честь Дня Победы



9 мая праздничные мероприятия в честь Дня Победы, изначально запланированные в парках Улан-Удэ, отменили и перенесли в дома культуры. Одной из площадок стал Городской культурный центр (бывший ДК ЛВРЗ).



Здесь состоялась реконструкция исторических сцен времён Великой Отечественной войны. Зрители увидели театрализованные представления на придворцовой площади.



- Изначально мероприятие планировали в парке, оно должно было быть многоплощадное. Но затем все программы пришлось «раскидать» по Дворцу культуры, - пояснил директор Городского культурного центра Игорь Плотников.



Были созданы три локации. На склоне Городского культурного центра устроили сценку «Бойцы на привале», где реконструировали бытовые сцены из жизни солдат.



Затем всё перешло в боевую сцену, получившую название «Подвиг героя». Здесь воссоздали подвиг Героя Советского Союза Сергея Орешкова, который в 1943 году повторил подвиг Александра Матросова. Гвардии младший лейтенант, командир стрелкового взвода Сергей Орешков своим телом закрыл амбразуру, из которой вёлся огонь из вражеского дзота. Ценою жизни он способствовал выполнению взводом боевой задачи, спася жизнь своим товарищам.



После этого показали сценку о фронтовом госпитале, а затем для зрителей заработал полевой кинотеатр.



- В реконструкции исторических событий участвовали актёры Русского драмтеатра, а также студенты ВСГИК, с кафедры социально-культурной деятельности, - сообщил Игорь Плотников.



Отметим, автоматы, которые использовали актёры, были настоящие.



