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В аэропорту Улан-Удэ прошёл весенний споттинг (фоторепортаж)

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия

Вчера, 3 мая, в улан-удэнском аэропорту «Байкал» состоялся традиционный весенний споттинг. Желающие смогли запечатлеть взлёт-посадки самолётов, а также работу служб аэропорта.

Мероприятие стартовало ранним утром. Участие в споттинге приняли около 25 журналистов, видеографов, фотографов и блоггеров республики. Споттеры засняли взлёт и поасадку самолётов из Москвы и Новосибирска.

Во время проведения споттинга необходимо было соблюдать правила авиационной безопасности, правила нахождения и передвижения на контролируемой территории аэропорта, а также выполнять указания сотрудников службы по связям с общественностью и службы авиационной безопасности аэропорта.

Справка

Споттинг (от английского слова «spot» — «увидеть», «опознать») — вид хобби, заключающийся в наблюдении за самолётами и ведение их реестра. Часто сопровождается фотографированием. Местом съёмки обычно служит аэропорт или территория за его пределами.
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