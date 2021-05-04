«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Вчера, 3 мая, в улан-удэнском аэропорту «Байкал» состоялся традиционный весенний споттинг. Желающие смогли запечатлеть взлёт-посадки самолётов, а также работу служб аэропорта.
Мероприятие стартовало ранним утром. Участие в споттинге приняли около 25 журналистов, видеографов, фотографов и блоггеров республики. Споттеры засняли взлёт и поасадку самолётов из Москвы и Новосибирска.
Во время проведения споттинга необходимо было соблюдать правила авиационной безопасности, правила нахождения и передвижения на контролируемой территории аэропорта, а также выполнять указания сотрудников службы по связям с общественностью и службы авиационной безопасности аэропорта.
Справка
Споттинг (от английского слова «spot» — «увидеть», «опознать») — вид хобби, заключающийся в наблюдении за самолётами и ведение их реестра. Часто сопровождается фотографированием. Местом съёмки обычно служит аэропорт или территория за его пределами.
В аэропорту Улан-Удэ прошёл весенний споттинг (фоторепортаж)
Общество, Фото:
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