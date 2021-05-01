В Улан-Удэ прошёл велопробег «Звезда Победы». Фоторепортаж









Сегодня, 1 мая, в столице Бурятии прошёл Х велопробег «Звезда Победы», посвящённый 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 355-летию города Улан-Удэ.Школьники, студенты, спортсмены и жители города стартовали с четырёх точек: площади Славы, Мемориала воинам, умершим от ран в госпиталях г. Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны, бюста Героя Советского Союза Владимира Бузинаевича Борсоева и места основания Улан-Удэ по ул. Малостолярная, 7.- Сегодня велосипедисты проехали по улицам нашего города с символикой Дня Победы. Так мы отдали дань уважения и проявили патриотизм. Велопробег, который мы проводим ежегодно, имеет очень большую важность. Наше юное поколение соприкасается с историей нашей Родины и имеет возможность прочувствовать все, возложить цветы, - сказала заместитель мэра, председатель Комитета по социальной и молодёжной политике Светлана Трифонова.В этом году в велопробеге участвовали 355 участников – столько лет в этом году исполняется городу Улан-Удэ.Велопробег завершился на Мемориале Победы – участники возложили цветы к Вечному Огню в рамках акции «Цветок Победы», посвящённой 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации города.