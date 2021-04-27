Фестиваль русской оперы под открытым небом проведут в Иркутской области

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Декорациями спектаклей станет острог 17 века



В Иркутской области состоится фестиваль русской оперы под открытым небом. Зрителям представят две постановки великого русского композитора Н.А. Римского-Корсакова. 3 и 4 июля покажут оперу «Царская невеста» (12+), 10 июля – премьеру оперы «Моцарт и Сальери» (12+). Их исполнят в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» на территории Илимского острога. Это единственная в мире сохранившаяся деревянная крепость 17 века. В ней смонтируют сцену, установят скамейки для зрителей. Живыми декорациями станут Спасская проездная башня Илимского острога, тын, караульная изба.



- Показы опер под открытым небом становятся музыкальной традицией для региона. Для поклонников такого искусства это возможность насладиться классической музыкой в окружении памятников архитектуры, в непосредственной близости от Байкала. В этом году из областного бюджета на проведение фестиваля и постановку оперы «Моцарт и Сальери» выделено шесть миллионов рублей, – сказала заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина.



Для участия в постановках «Царская невеста» и «Моцарт и Сальери» приглашены солисты из ведущих опер Европы и России. Среди них – Желько Андрич из Сербского национального театра (г. Нови Сад), оперные певицы Московской «Геликон-оперы» Лидия Светозарова и Инна Звеняцкая, солисты Большого театра России Владимир Комович и Виктория Каркачева, артисты Мариинского театра Савва Хастаев и Берлинской государственной оперы Джимми Магсеви. Солист Московского театра «Геликон-опера» Алексей Тихомиров выступит в двух ролях: в качестве исполнителя и режиссёра. Он поставит оперу «Моцарт и Сальери». Художником-постановщиком станет заслуженный деятель искусств России, известный иркутский сценограф Александр Плинт.



Руководителем фестиваля русской оперы традиционно станет главный дирижёр и художественный руководитель губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии, автор идеи проведения фестиваля Илмар Лапиньш. Участие в уникальном культурном проекте примут губернаторский симфонический оркестр, камерный хор Иркутской областной филармонии под руководством Елены Бояркиной. «Царскую невесту» вновь поставит Наталья Печёрская. Она долгие годы являлась главным режиссёром Иркутского областного музыкального театра имени Н.М. Загурского. Сейчас сотрудничает с Московским музыкальным театром для детей и юношества «На Басманной» (Москва).



Кроме того, в программе фестиваля состоится гала-концерт, который пройдёт в Иркутской филармонии в июле. Там выступят приглашённые гости фестиваля русской оперы. Продажи билетов на все мероприятия фестиваля русской оперы начнутся в мае. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

