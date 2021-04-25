 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 апреля

24 апреля

23 апреля

Популярное

В Улан-Удэ прошла «Библионочь»

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия

Накануне в Национальной библиотеке Бурятии прошла «Библионочь. Назад в будущее» (12+). Мероприятия акции были посвящены науке, технологиям, космосу, а также 140-летию учреждения.

Всероссийскую социокультурную акцию провели в новом здании нацбиблиотеки с 17:00 до 21:00. Все этажи посвятили определённой эпохе: 90-е, хиппи, футуризм, XIX век и период Советского Союза. В программе были творческие мастер-классы, лекции и встречи, интеллектуальные и развлекательные игры, квесты, выставки научной литературы, театральные зарисовки и ярмарка технологий от образовательных учреждений: кванториум, робототехника, виртуальная реальность и много другое.

На все события «Библионочи» была предварительная запись: количество мест ограничили в связи с эпидемическими ограничениями.

Также «Библионочь» прошла в Центральной городской библиотеке имени Калашникова, а также Республиканской детско-юношеской библиотеке.

библиотека библионочь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ прошла «Библионочь»
В Улан-Удэ прошла «Библионочь»
Общество, 25.04.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
Улан-удэнец сделал предложение своей девушке в кинотеатре
Улан-удэнец сделал предложение своей девушке в кинотеатре
Общество, 25.04.2021
Зал поддержал предложение аплодисментами
Из Улан-Удэ запущен первый рейс до Томска и Екатеринбурга
Из Улан-Удэ запущен первый рейс до Томска и Екатеринбурга
Общество, 25.04.2021
Самолёт пропустили через водяную арку
Православные жители Бурятии отмечают Вербное воскресенье
Православные жители Бурятии отмечают Вербное воскресенье
Общество, 25.04.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с празднования Вербного воскресенья
В Забайкалье мужчина выстрелил в 9-летнюю девочку
В Забайкалье мужчина выстрелил в 9-летнюю девочку
Общество, 25.04.2021
Ребёнок госпитализирован в больницу в Чите
Житель Бурятии украл у приятеля статуэтку Будды
Житель Бурятии украл у приятеля статуэтку Будды
Общество, 25.04.2021
Позже мужчина раскаялся и загладил причинённый вред
Бадма-Ханда стала лидером зрительского голосования на шоу «Новая звезда»
Бадма-Ханда стала лидером зрительского голосования на шоу «Новая звезда»
Общество, 25.04.2021
Накануне в очередном выпуске передачи были озвучены результаты SMS-голосования
В Бурятии ожидаются снегопады
В Бурятии ожидаются снегопады
Общество, 25.04.2021
Порывы ветра будут достигать 20 м/с
В Иркутской области за пьяным лихачом устроили погоню
В Иркутской области за пьяным лихачом устроили погоню
Общество, 24.04.2021
Мужчина, скрываясь от полицейских, совершал опасные манёвры 
Глава Бурятии на Всероссийском субботнике помог убраться на территории БСМП
Глава Бурятии на Всероссийском субботнике помог убраться на территории БСМП
Общество, 24.04.2021
Также Алексей Цыденов поздравил медиков приближающимся профессиональным праздником

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^