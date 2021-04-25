«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
Накануне в Национальной библиотеке Бурятии прошла «Библионочь. Назад в будущее» (12+). Мероприятия акции были посвящены науке, технологиям, космосу, а также 140-летию учреждения.
Всероссийскую социокультурную акцию провели в новом здании нацбиблиотеки с 17:00 до 21:00. Все этажи посвятили определённой эпохе: 90-е, хиппи, футуризм, XIX век и период Советского Союза. В программе были творческие мастер-классы, лекции и встречи, интеллектуальные и развлекательные игры, квесты, выставки научной литературы, театральные зарисовки и ярмарка технологий от образовательных учреждений: кванториум, робототехника, виртуальная реальность и много другое.
На все события «Библионочи» была предварительная запись: количество мест ограничили в связи с эпидемическими ограничениями.
Также «Библионочь» прошла в Центральной городской библиотеке имени Калашникова, а также Республиканской детско-юношеской библиотеке.
В Улан-Удэ прошла «Библионочь»
Общество, Фото:
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