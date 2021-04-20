В Кабанском районе Бурятии прошёл турнир по настольному теннису

Общество, Фото: пресс-служба Бабушкинского ДДТ

Победителем командного первенства стал город Бабушкин



18 апреля в новом спортивном комплексе административного центра Кабанского района Бурятии состоялся открытый турнир по настольному теннису памяти братьев Мункоевых. 97 спортсменов из Шергино, Сухой, Красного Яра, Кабанска, Селенгинска, Байкало-Кудары и Бабушкина, от юных теннисистов до ветеранов, соревновались в своих возрастных категориях.



После торжественного открытия сразу начались игры одновременно у детей и взрослых. Из-за большого количества участников практически во всех группах пришлось бороться за выход в финалы из групп.



Результаты турнира



Девушки 2003-2005 гг.р.

1 место – Выборова Наталья (Бабушкин)

2 место – Соловьева Арина (Бабушкин)

3 место – Перямякова Настя (Байкало-Кудара)



Юноши 2003-2005 гг.р.

1 место – Шевелев Роман (Бабушкин)

2 место – Темников Артем (Шергино)

3 место – Соловьев Данила (Бабушкин)



Девушки 2006-2008 гг.р.

1 место – Иванова Светлана (Бабушкин)

2 место – Мельникова Мария (Бабушкин)

3 место – Петрова Рената (Бабушкин)



Юноши 2006-2008 гг.р.

1 место – Бурков Николай (Бабушкин)

2 место – Гармаев Баир (Кабанск)

3 место – Курбатов Владислав (Бабушкин)



Девочки 2009-2010 гг.р.

1 место – Бурдина Арина (Бабушкин)

2 место – Апарина Мария (Бабушкин)

3 место - Курячая Алина (Бабушкин)



Мальчики 2009-2010 гг.р.

1 место - Хижников Павел (Бабушкин)

2 место – Ефремов Павел (Бабушкин)

3 место – Ефремов Денис (Бабушкин)



Девочки 2011 г.р. и младше

1 место – Мельникова Дарья (Бабушкин)

2 место – Кузнецова Наташа (Кабанск)

3 место – Лопато София (Бабушкин)



Мальчики 2011 г.р. и младше

1 место - Банзаров Алексей (Сухая)

2 место – Шелгачев Роман (Бабушкин)

3 место – Баландин Ренат (Бабушкин)



Женщины 19-50 лет

1 место – Шевелева Юлия (Бабушкин)

2 место – Нуруллина Ирина (Сухая)

3 место – Николаева Мария (Шергино)



Женщины-ветераны

1 место – Иванова Галина



Мужчины 19-50 лет

1 место – Котов Михаил (Селенгинск)

2 место – Хабалов Сергей (Кабанск)

3 место – Ермаков Алексей (Кабанск)



Ветераны

1 место – Помазкин Александр (Кабанск)

2 место – Мельников Александр (Сухая)

3 место – Нуруллин Георгий (Сухая)



По 8 лучшим результатам было определено командное первенство по поселениям:

1 место – Бабушкин

2 место – Кабанск

3 место – Шергино



Все победители и призёры были награждены грамотами, медалями и денежными призами. Об этом сообщает пресс-служба Бабушкинского дома детского творчества.

