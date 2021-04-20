В Кабанском районе Бурятии прошёл турнир по настольному теннису

Победителем командного первенства стал город Бабушкин
18 апреля в новом спортивном комплексе административного центра Кабанского района Бурятии состоялся открытый турнир по настольному теннису памяти братьев Мункоевых. 97 спортсменов из Шергино, Сухой, Красного Яра, Кабанска, Селенгинска, Байкало-Кудары и Бабушкина, от юных теннисистов до ветеранов, соревновались в своих возрастных категориях.
После торжественного открытия сразу начались игры одновременно у детей и взрослых. Из-за большого количества участников практически во всех группах пришлось бороться за выход в финалы из групп.
Результаты турнира
Девушки 2003-2005 гг.р.
1 место – Выборова Наталья (Бабушкин)
2 место – Соловьева Арина (Бабушкин)
3 место – Перямякова Настя (Байкало-Кудара)
Юноши 2003-2005 гг.р.
1 место – Шевелев Роман (Бабушкин)
2 место – Темников Артем (Шергино)
3 место – Соловьев Данила (Бабушкин)
Девушки 2006-2008 гг.р.
1 место – Иванова Светлана (Бабушкин)
2 место – Мельникова Мария (Бабушкин)
3 место – Петрова Рената (Бабушкин)
Юноши 2006-2008 гг.р.
1 место – Бурков Николай (Бабушкин)
2 место – Гармаев Баир (Кабанск)
3 место – Курбатов Владислав (Бабушкин)
Девочки 2009-2010 гг.р.
1 место – Бурдина Арина (Бабушкин)
2 место – Апарина Мария (Бабушкин)
3 место - Курячая Алина (Бабушкин)
Мальчики 2009-2010 гг.р.
1 место - Хижников Павел (Бабушкин)
2 место – Ефремов Павел (Бабушкин)
3 место – Ефремов Денис (Бабушкин)
Девочки 2011 г.р. и младше
1 место – Мельникова Дарья (Бабушкин)
2 место – Кузнецова Наташа (Кабанск)
3 место – Лопато София (Бабушкин)
Мальчики 2011 г.р. и младше
1 место - Банзаров Алексей (Сухая)
2 место – Шелгачев Роман (Бабушкин)
3 место – Баландин Ренат (Бабушкин)
Женщины 19-50 лет
1 место – Шевелева Юлия (Бабушкин)
2 место – Нуруллина Ирина (Сухая)
3 место – Николаева Мария (Шергино)
Женщины-ветераны
1 место – Иванова Галина
Мужчины 19-50 лет
1 место – Котов Михаил (Селенгинск)
2 место – Хабалов Сергей (Кабанск)
3 место – Ермаков Алексей (Кабанск)
Ветераны
1 место – Помазкин Александр (Кабанск)
2 место – Мельников Александр (Сухая)
3 место – Нуруллин Георгий (Сухая)
По 8 лучшим результатам было определено командное первенство по поселениям:
1 место – Бабушкин
2 место – Кабанск
3 место – Шергино
Все победители и призёры были награждены грамотами, медалями и денежными призами. Об этом сообщает пресс-служба Бабушкинского дома детского творчества.
В Кабанском районе Бурятии прошёл турнир по настольному теннису
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