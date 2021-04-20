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В Кабанском районе Бурятии прошёл турнир по настольному теннису

В Кабанском районе Бурятии прошёл турнир по настольному теннису
Общество,  Фото:пресс-служба Бабушкинского ДДТ
Победителем командного первенства стал город Бабушкин

18 апреля в новом спортивном комплексе административного центра Кабанского района Бурятии состоялся открытый турнир по настольному теннису памяти братьев Мункоевых. 97 спортсменов из Шергино, Сухой, Красного Яра, Кабанска, Селенгинска, Байкало-Кудары и Бабушкина, от юных теннисистов до ветеранов, соревновались в своих возрастных категориях.

После торжественного открытия сразу начались игры одновременно у детей и взрослых. Из-за большого количества участников практически во всех группах пришлось бороться за выход в финалы из групп.

Результаты турнира

Девушки 2003-2005 гг.р.
1 место – Выборова Наталья (Бабушкин)
2 место – Соловьева Арина (Бабушкин)
3 место – Перямякова Настя (Байкало-Кудара)

Юноши 2003-2005 гг.р.
1 место – Шевелев Роман (Бабушкин)
2 место – Темников Артем (Шергино)
3 место – Соловьев Данила (Бабушкин)

Девушки 2006-2008 гг.р.
1 место – Иванова Светлана (Бабушкин)
2 место – Мельникова Мария (Бабушкин)
3 место – Петрова Рената (Бабушкин)

Юноши 2006-2008 гг.р.
1 место – Бурков Николай (Бабушкин)
2 место – Гармаев Баир (Кабанск)
3 место – Курбатов Владислав (Бабушкин)

Девочки 2009-2010 гг.р.
1 место – Бурдина Арина (Бабушкин)
2 место – Апарина Мария (Бабушкин)
3 место - Курячая Алина (Бабушкин)

Мальчики 2009-2010 гг.р.
1 место - Хижников Павел (Бабушкин)
2 место – Ефремов Павел (Бабушкин)
3 место – Ефремов Денис (Бабушкин)

Девочки 2011 г.р. и младше
1 место – Мельникова Дарья (Бабушкин)
2 место – Кузнецова Наташа (Кабанск)
3 место – Лопато София (Бабушкин)

Мальчики 2011 г.р. и младше
1 место - Банзаров Алексей (Сухая)
2 место – Шелгачев Роман (Бабушкин)
3 место – Баландин Ренат (Бабушкин)

Женщины 19-50 лет
1 место – Шевелева Юлия (Бабушкин)
2 место – Нуруллина Ирина (Сухая)
3 место – Николаева Мария (Шергино)

Женщины-ветераны
1 место – Иванова Галина

Мужчины 19-50 лет
1 место – Котов Михаил (Селенгинск)
2 место – Хабалов Сергей (Кабанск)
3 место – Ермаков Алексей (Кабанск)

Ветераны
1 место – Помазкин Александр (Кабанск)
2 место – Мельников Александр (Сухая)
3 место – Нуруллин Георгий (Сухая)

По 8 лучшим результатам было определено командное первенство по поселениям:
1 место – Бабушкин
2 место – Кабанск
3 место – Шергино

Все победители и призёры были награждены грамотами, медалями и денежными призами. Об этом сообщает пресс-служба Бабушкинского дома детского творчества. 
Кабанский район Бурятия настольный теннис спорт турнир
 
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