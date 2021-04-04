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Новая ступа появилась в Иволгинском районе Бурятии

Новая ступа появилась в Иволгинском районе Бурятии
Общество,  Фото:facebook.com
Ступа посвящена началу первых молебнов в Иволгинском дацане

Новая буддийская ступа появилась в Иволгинском районе. Как отмечают в соцсети, она установлена в местности Ошор-Булаг (Сталино).

- Сегодня после окончания теоретической части курсов экскурсоводов мы поехали к новой ступе, посвящённой началу первых молебнов в Иволгинском дацане почти 76 лет назад, - сообщает на своей странице в Facebook Алла Намсараева, руководитель службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана.

Она добавляет, что ступа поражает своей красотой и множеством деталей, чтобы разглядеть которые, надо обойти вокруг неё несколько раз.

«Как только станет суше, можно будет подъезжать к ступе на машинах и автобусах с паломниками и туристами», - заключила Алла Намсараева в соцсети.


буддизм ступа
 
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