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В Чите дадут 30 залпов в честь Дня защитника Отечества

В Чите дадут 30 залпов в честь Дня защитника Отечества
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Праздничный салют начнётся в 21:00 23 февраля

Артиллеристы Восточного военного округа, в составе сводного салютного дивизиона произведут праздничный салют в честь «Дня Защитника Отечества» в столице Забайкальского края.

Торжественное мероприятие состоится 23 февраля в 21:00 по местному времени на территории мемориала трудовой и боевой славы Забайкальцев.

Из установок 2А30 в небо над Читой расчёты выпустят около 300 фейерверочных изделий «Вега» и «Ассоль». Звуковое сопровождение при этом будут обеспечивать 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б». Всего будет дано 30 залпов. В обеспечении проведения салюта будет задействованы артиллерийское подразделение окружного учебного центра, а также расчёты артиллерийского соединения ВВО.

В мероприятии примут участие более 50 военнослужащих, будет задействовано порядка 20 единиц военной техники и артиллерийских установок, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Чита день защитника Отечества ВВО салют Праздники
 
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