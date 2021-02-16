Экс-мэр Улан-Удэ показал, как есть буузы в официальной обстановке

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Александр Голков дважды становился мэром Улан-Удэ, в общей сложности проведя на посту более шести лет. Досрочно ушёл в отставку в феврале 2019 года. Сейчас проживает в Москве.

Александр Голков дважды становился мэром Улан-Удэ, в общей сложности проведя на посту более шести лет. Досрочно ушёл в отставку в феврале 2019 года. Сейчас проживает в Москве.

Экс-мэр Улан-Удэ Александр Голков опубликовал в социальной сети неожиданное видео – на записи он поделился с пользователями, как есть буузы в официальной обстановке.- Всем привет. Поздравляю всех с Новым годом по лунному календарю. Передо мной стоит блюдо, которое по внешнему виду напоминает хинкали или манты, однако это традиционное блюдо – бурятские буузы, которые обычно едят руками и подаются к столу горячими. Хотел бы вам преподнести один лайхфак от Голкова, как кушать буузу или позу по-русски в официальной обстановке, - говорит он в коротком ролике.Далее собственно бывший градоначальник демонстрирует лайфхак.- Я делаю это так: я беру ложку, во вторую руку беру буузу, аккуратно надкусываю, придерживая ложкой, выливаю сок, выпиваю его и заедаю буузой. Рубашка чистая, галстук и бабочка в порядке. Всем приятного аппетита, - заключает Александр Голков.