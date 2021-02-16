 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 февраля

15 февраля

Популярное

Экс-мэр Улан-Удэ показал, как есть буузы в официальной обстановке

Экс-мэр Улан-Удэ показал, как есть буузы в официальной обстановке
Общество,  Фото:скриншот
Своеобразный мастер-класс он назвал «лайхфаком от Голкова»

Экс-мэр Улан-Удэ Александр Голков опубликовал в социальной сети неожиданное видео – на записи он поделился с пользователями, как есть буузы в официальной обстановке.

- Всем привет. Поздравляю всех с Новым годом по лунному календарю. Передо мной стоит блюдо, которое по внешнему виду напоминает хинкали или манты, однако это традиционное блюдо – бурятские буузы, которые обычно едят руками и подаются к столу горячими. Хотел бы вам преподнести один лайхфак от Голкова, как кушать буузу или позу по-русски в официальной обстановке, - говорит он в коротком ролике.

Далее собственно бывший градоначальник демонстрирует лайфхак.

- Я делаю это так: я беру ложку, во вторую руку беру буузу, аккуратно надкусываю, придерживая ложкой, выливаю сок, выпиваю его и заедаю буузой. Рубашка чистая, галстук и бабочка в порядке. Всем приятного аппетита, - заключает Александр Голков. 



Александр Голков дважды становился мэром Улан-Удэ, в общей сложности проведя на посту более шести лет. Досрочно ушёл в отставку в феврале 2019 года. Сейчас проживает в Москве. 
буузы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии около 40 осуждённых освоили профессию швеи
В Бурятии около 40 осуждённых освоили профессию швеи
Общество, 16.02.2021
Обучение проходило без отрыва от производства
Экс-мэр Улан-Удэ показал, как есть буузы в официальной обстановке
Экс-мэр Улан-Удэ показал, как есть буузы в официальной обстановке
Общество, 16.02.2021
Своеобразный мастер-класс он назвал «лайхфаком от Голкова»
В Улан-Удэ в автобусах соблюдают масочный режим
В Улан-Удэ в автобусах соблюдают масочный режим
Общество, 16.02.2021
Состоялся очередной рейд на соблюдение масочного режима в общественном транспорте
В Забайкалье парень незаконно нарубил дров на полмиллиона
В Забайкалье парень незаконно нарубил дров на полмиллиона
Общество, 16.02.2021
«Чёрному» лесорубу грозит лишение свободы
«Лыжня России» в Улан-Удэ состоится в воскресенье
«Лыжня России» в Улан-Удэ состоится в воскресенье
Общество, 16.02.2021
К участию приглашаются все желающие
Улан-удэнец хотел отсудить 1 млн после авиакатастрофы в Нижнеангарске
Улан-удэнец хотел отсудить 1 млн после авиакатастрофы в Нижнеангарске
Общество, 16.02.2021
Мужчина получил травмы в результате аварийной посадки самолёта Ан-24
В Улан-Удэ временно изменится схема движения маршрута №80
В Улан-Удэ временно изменится схема движения маршрута №80
Общество, 16.02.2021
Неудобства связаны со строительными работами
Житель Бурятии добровольно сдал ружьё
Житель Бурятии добровольно сдал ружьё
Общество, 16.02.2021
Мужчина нашёл оружие в доме у умершего отца
В Улан-Удэ выписали избитого подростками журналиста
В Улан-Удэ выписали избитого подростками журналиста
Общество, 16.02.2021
Нападение произошло в конце января
В Улан-Удэ магазин оштрафовали за отсутствие обеззараживателей
В Улан-Удэ магазин оштрафовали за отсутствие обеззараживателей
Общество, 16.02.2021
Нарушение выявила проверка Роспотребнадзора
В Бурятии оштрафовали водителя за оскорбление пассажирки
В Бурятии оштрафовали водителя за оскорбление пассажирки
Общество, 16.02.2021
Водитель нецензурно выражался в адрес женщины
Улан-удэнца арестовали на двое суток за неповиновение росгвардейцам
Улан-удэнца арестовали на двое суток за неповиновение росгвардейцам
Общество, 16.02.2021
Мужчина отказался садиться в служебный автомобиль

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^