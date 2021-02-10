В Бурятии открылась выставка «Живопись танка – путь к Просветлению»

Представляем фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия
9 февраля в Музее истории Бурятии в рамках празднования Сагаалгана открылась выставка произведений члена Союза художников России Николая Николаевича Дудко «Живопись танка – путь к Просветлению»
В экспозиции представлено искусство традиционной буддийской живописи «танка» выполненные художником за последние пять лет. Уникальной частью экспозиции являются материалы, из которых выполнены живописные полотна – это минералы (киноварь, лазурит, малахит), растительное сырье (шафран, индиго, кошениль) и чистое золото (999,9 проба).
В России сегодня работают несколько мастеров этой уникальной и древней живописи. Наиболее известный из них – художник танка, философ и популяризатор буддийской культуры – Николай Дудко.
Танка Николая Дудко написаны в живописной традиции тибетской школы Мен-ри. Художник работает во всех разновидностях танка: полноцветная танка, выполненная всеми пятью цветами, включая золото; танка «мартан» - рисунок золотом на красном фоне (полотно грунтуется киноварью), «нагтан» - золотой рисунок на чёрном фоне; «сертан» - рисунок на золоте (уникальная техника, которой дозволяется пользоваться не каждому художнику, ведь золото, это особое, драгоценное подношение Буддам); танка на шёлке: на тонком материале, обычно жёлтого оттенка, вначале выполняется рисунок тушью, а затем покрывается красками. На создание многофигурных композиций у художника уходит до полутора лет.
Николай Дудко продолжает работу в своей мастерской, учит этому прекрасному искусству и активно выставляется, как в России, так и за рубежом. Его танка находятся во многих дацанах Бурятии, Монголии и Тибета, а также в музеях и частных коллекциях многих стран мира.
Выставка работает до 26 февраля.
Справка:
До увлечения буддийским искусством, Николай серьёзно занимался живописью. В 1982 году окончил художественно-графическое отделение Улан-Удэнского педагогического училища. Некоторое время жил на Украине, учился в Киевском художественном институте. Однако реалистическая живопись не привлекала художника. Стремление найти иной путь в искусстве привело его снова в Бурятию в 1986 году. Важную роль в жизни Николая Дудко сыграло знакомство с ламой Иволгинского дацана Дарма-Доди, настоятелем Цугольского дацана Жимба-Жамсо Цыбеновым и особенно с Чогьялом Намкаем Норбу, ставшим духовным учителем художника.
Столкнувшись с миром буддийских символов и образов иконографической живописи, Николай Дудко обращается к немногим живым мастерам Бурятии, сохранившим секреты традиционного искусства. Поездки в Монголию и Непал с 1990 по 1995 годы углубили знания религиозной живописи. Меньше чем за два года учёбы (1995-1997) в Библиотеке тибетских рукописей и архивов (LTWA) в городе Дхарамсала (Индия), у личного художника Далай-ламы XIV, преподобного Сангей Еше, он прошёл пятилетний курс обучения. Результатом стал диплом художника танка тибетского стиля «Менри» с правом преподавания.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии открылась выставка «Живопись танка – путь к Просветлению»
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