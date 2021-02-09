ТГК-14 обязали отремонтировать теплосети и котельную в Улан-Удэ

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Вопрос решался через суд



Как выяснила прокурорская проверка, филиал ПАО «ТГК-14» «Улан-Удэнский энергетический комплекс» нарушал закон в сфере жилищно-коммунального хозяйства.



Установлено, что ресурсоснабжающая организация длительное время не проводила капитальный ремонт участков тепломагистралей по улицам Терешковой, Ключевская, Шумяцкого, Тулаева. Отдельные участки трубопроводов физически износились, истёк установленный срок их эксплуатации.



Кроме того, с нарушениями эксплуатировалась котельная Юго-Западная, где требуется замена механической топки, крана и конвективного блока, а также ремонт вспомогательного оборудования.



- В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском о возложении на филиал ПАО «ТГК-14» «Улан-Удэнский энергетический комплекс» обязанности по проведению капитального ремонта тепловых сетей и котельной Юго-Западная. Железнодорожный районный суд Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Решение суда в законную силу не вступило.

