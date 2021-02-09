Вопрос решался через суд
Как выяснила прокурорская проверка, филиал ПАО «ТГК-14» «Улан-Удэнский энергетический комплекс» нарушал закон в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Установлено, что ресурсоснабжающая организация длительное время не проводила капитальный ремонт участков тепломагистралей по улицам Терешковой, Ключевская, Шумяцкого, Тулаева. Отдельные участки трубопроводов физически износились, истёк установленный срок их эксплуатации.
Кроме того, с нарушениями эксплуатировалась котельная Юго-Западная, где требуется замена механической топки, крана и конвективного блока, а также ремонт вспомогательного оборудования.
- В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском о возложении на филиал ПАО «ТГК-14» «Улан-Удэнский энергетический комплекс» обязанности по проведению капитального ремонта тепловых сетей и котельной Юго-Западная. Железнодорожный районный суд Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Решение суда в законную силу не вступило.
ТГК-14 обязали отремонтировать теплосети и котельную в Улан-Удэ
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Прокуратура взяла дело под свой контроль
Ущерб составил 13,4 тыс. рублей
Мероприятие проводилось прошлым летом
Также здесь состоится первенство Дальнего Востока
Спортсмены будут соревноваться в трёх дисциплинах
По республике переменная облачность
16 марта пройдёт концерт в честь автора музыки гимна Бурятии
По результатам будет сформирована сборная округа для выступления на первенстве Вооруженных Сил
На соревнования приедут спортсмены из Бурятии и Забайкалья
Главные силы «неприятеля» были уничтожены «Гвоздикой»
Во время оккупации фашисты угнали её работать в Польшу
Мероприятие проведут в смешанном формате
Мальчиков назвали Иваном и Михаилом
Монолитные хранилища будут обладать большим запасом прочности
Стала известна праздничная программа Сагаалгана в Иркутской области