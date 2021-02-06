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В Улан-Удэ днём до -14

В Улан-Удэ днём до -14
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В республике переменная облачность

По данным Бурятского гидрометцентра, 6 февраля по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный с переходом на восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -21,-26, местами -31,-36, днём -11,-16, местами -19,-24.

В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер западный 5-10, днём с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура ночью -22,-24, днём -12,-14.
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