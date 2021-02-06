В республике переменная облачность
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 февраля по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный с переходом на восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -21,-26, местами -31,-36, днём -11,-16, местами -19,-24.
В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер западный 5-10, днём с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура ночью -22,-24, днём -12,-14.
В Улан-Удэ днём до -14
Общество, Фото:
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