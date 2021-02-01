Дороги Улан-Удэ очищают после снегопадов

В прошедшие выходные в Улан-Удэ прошёл достаточно сильный снегопад. Спецтехника комбината по благоустройству выходит на уборку с началом снегопада. В первую очередь, нужно очистить от снега и подсыпать 30 главных магистралей, далее уборка идёт по заявкам мастеров, сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.







- Каждый выезд техники фиксируется в журнале. На помощь диспетчерам, работающим круглосуточно, в декабре было произведено подключение к аппаратно-программному комплексу технических средств «Безопасный город» с 300 уличными камерами, - поясняют в комитете городского хозяйства.















В субботу, 30 января, на смене работало 99 дворников и 70 единиц техники: 10 пескоразбрасывающих машин, 20 самосвалов, 3 грейдера, 4 трактора-щетки и др.В воскресенье, 31 января, на дорогах работало 47 единиц техники, в том числе 14 пескоразбрасывающих машин, 85 дворников.