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Дороги Улан-Удэ очищают после снегопадов

Дороги Улан-Удэ очищают после снегопадов
Общество,  Фото:предоставлено комитетом городского хозяйства
Каждый выезд техники фиксируется в журнале

В прошедшие выходные в Улан-Удэ прошёл достаточно сильный снегопад. Спецтехника комбината по благоустройству выходит на уборку с началом снегопада. В первую очередь, нужно очистить от снега и подсыпать 30 главных магистралей, далее уборка идёт по заявкам мастеров, сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.


В субботу, 30 января, на смене работало 99 дворников и 70 единиц техники: 10 пескоразбрасывающих машин, 20 самосвалов, 3 грейдера, 4 трактора-щетки и др.

В воскресенье, 31 января, на дорогах работало 47 единиц техники, в том числе 14 пескоразбрасывающих машин, 85 дворников.

- Каждый выезд техники фиксируется в журнале. На помощь диспетчерам, работающим круглосуточно, в декабре было произведено подключение к аппаратно-программному комплексу технических средств «Безопасный город» с 300 уличными камерами, - поясняют в комитете городского хозяйства.



Снегопад дороги уборка
 
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