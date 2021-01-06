Священник стал призёром турнира
В селе Сотниково в Бурятии завершился рождественский турнир по теннису среди священнослужителей и прихожан Иволгинского благочиния.
Турнир проходил в новом помещении воскресной школы храма Владимирской Божией Матери. Участие могли принять все желающие – и молодёжь, и взрослые жители Сотниково, рассказали представители Богородице-Владимирского храма.
Среди взрослых победил Андрей Арасланов, второе место занял Александр Щербаков. Третьим стал священник Андрей Деревцов из села Гурульба.
Все победители получили грамоты, денежные призы и подарки. Участники пожелали и в дальнейшем проводить подобные турниры с другими церковными приходами.
В Бурятии священники и прихожане сразились в настольный теннис
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