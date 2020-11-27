В дацанах Бурятии состоится праздник тысячи лампад

В этом году его отметят 9, 10 и 11 декабря
С 9 по 11 декабря в дацанах Буддийской традиционной Сангхи России пройдёт один из великих буддийских праздников – Зула хурал, праздник тысячи лампад.
Зула хурал – один из самых значительных праздников школы Гелуг. Основной день этого молебна всегда приходится на 25 лунные сутки десятого лунного месяца – именно в этот день в 1419 году ушёл в Паринирвану основоположник школы Гелуг, буддийский философ и реформатор Дже Цзонхава. Впервые Зула хурал стали отмечать через год после ухода Богдо Цзонхавы в Паринирвану, тогда его ученики в память об учителе начали возжигать лампадки (зула) в знак того, чтобы его путь озарился светом. Считается, что масло в лампадах равно океану, а зажжённый огонь, подносимый всем Буддам, Бодхисаттвам и хранителям, освещает мир трех тысяч мирозданий, устраняя страдания и рассеивая мрак. В этот день также принято возжигать зула или свечи дома перед алтарём.
В Иволгинском дацане Бурятии сообщили, что общего поклонения Пандито Хамбо Ламе Этигэлову не будет. В первый день праздника, 9 декабря, с 9:00 ламы прочитают отдельные сутры из «Ганжура».
Основным считается второй день праздника, в этом году он приходится на четверг, 10 декабря. С 9:00 до 11:00 и с 14:00 до 16:00 ламы Иволгинского дацана прочитают «Зонхавын Дончод» – «Тысяча подношений Чже Цзонхаве». С 17:00 до 17:45 пройдёт подношение 108 зула и ритуал призывания благосостояния «Даллага». С 19:00 до 22:00–22:30 вновь прочтут «Зонхавын Дэйчод».
11 декабря с 9:00 ламы будут читать молебен, посвящённый защитникам – сахюусанам Гомбо, Гонгар, Лхамо и Жамсарану.
- Стоит отметить ещё одну особенность этого хурала. Он проходит поздней осенью или в начале зимы, когда идёт забой скота. Всем скотоводам и тем, кто поедает мясо, являющееся традиционной пищей и средством для выживания в суровом климате Бурятии и других регионов, возжигая лампадки и начитывая мантру «Мигзэм» во время Зула хурала, можно совершать раскаяние и посвящение заслуг ради тех животных, которые были забиты на мясо. Этим мы можем смягчить свою кармическую долю, - сообщает пресс-служба Иволгинского дацана.
В дацанах Бурятии состоится праздник тысячи лампад
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