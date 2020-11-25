Старинные обряды и ритуалы записываются на видео
В Эхирит-Булагатском районе Усть-Ордынского Бурятского округа реализуется проект «Храни свои корни. Продолжение». В 2020 году проект районной бурятской национально-культурной автономии «Харгана» вошёл в число победителей регионального конкурса по сохранению национальной самобытности, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений. Об этом сообщает пресс-служба управления по связям с общественностью и национальным отношениям Иркутской области.
По словам автора проекта Оксаны Афиногеновой, автономия целенаправленно занимается вопросами сохранения традиционной народной культуры. Проект «Храни свои корни. Продолжение» посвящён бурятскому народному празднику Бохрооб, который знаменует окончание старого и начало нового года, и совпадает с православным Покровом Пресвятой Богородицы.
- Задачи проекта – запись старинных народных праздничных обрядов и ритуалов, реконструкция народного праздника. В реализацию проекта внесла коррективы пандемия коронавируса, формат изменился, но, тем не менее, проект продолжается. Уже сделана видеозапись «Бохрообой hайн удэр! Светлый праздник Покрова!». В процессе принимали участие народный коллектив «Арюун булаг» муниципального образования «Олойское», фольклорный коллектив «Ургы» из села Гаханы, ансамбль «Вдохновение» и театральный коллектив «И в шутку, и всерьёз» из Харата. Также мы ведём сбор фольклорного материала, в дальнейшем будет выпущена брошюра, - рассказала Оксана Афиногенова.
В Усть-Ордынском округе продолжают «хранить свои корни»
Общество, Фото:
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