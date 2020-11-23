В Бурятии победителей «Наранай Туяа» объявят на гала-концерте

Общество, Фото: из архива

Гала-концерт состоится онлайн



Выступления победителей и призёров детского онлайн-конкурса исполнителей эстрадной песни «Наранай туяа – лучики солнца» покажут в большом концерте. На главный приз конкурса претендуют около 200 юных певцов Бурятии, Забайкалья, Хакасии. Об этом сообщают в минкультуры республики.



Конкурс проходит в онлайн-формате. Видеозаписи конкурсных выступлений участников оценивает жюри в составе известных деятелей культуры и искусства, популярных эстрадных исполнителей: Билигмы Ринчиновой, Чингиса Раднаева, Мэдэгмы Доржиевой, Екатерины Карпачевой, Александра Саможапова, Ринчина Дашицыренова.



– Победители конкурса в двух номинациях будут объявлены на гала-концерте 29 ноября. Зрители увидят самые интересные номера. Звездное жюри поделится впечатлениями, возможно, назовёт имена будущих звезд бурятской эстрады. Ждём объявления результатов и ярких выступлений наших талантов. Гала-концерт состоится на интернет-площадке сайта www.smotriefir.ru. Продажа билетов скоро откроется на этом сайте, – рассказали организаторы конкурса.







