В Северобайкальске временно поменяют расписание пассажирских поездов

Изменения связаны с модернизацией участка железной дороги в Иркутской области



30 сентября, 2, 8, 10 октября 2020 года на участке железной дороги Тайшет – Северобайкальск изменится расписание движения пассажирских поездов №71 Северобайкальск – Иркутск, №72 Иркутск – Северобайкальск, №348 Красноярск – Северобайкальск. Разница с действующим расписанием составит от +1 до +26 минут.



Изменения в графике связаны с проведением работ по модернизации участка Янталь – Лена Восточно-Сибирской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

