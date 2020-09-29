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В Северобайкальске временно поменяют расписание пассажирских поездов

В Северобайкальске временно поменяют расписание пассажирских поездов
Общество,  Фото:pixabay.com
Изменения связаны с модернизацией участка железной дороги в Иркутской области

30 сентября, 2, 8, 10 октября 2020 года на участке железной дороги Тайшет – Северобайкальск изменится расписание движения пассажирских поездов №71 Северобайкальск – Иркутск, №72 Иркутск – Северобайкальск, №348 Красноярск – Северобайкальск. Разница с действующим расписанием составит от +1 до +26 минут.

Изменения в графике связаны с проведением работ по модернизации участка Янталь – Лена Восточно-Сибирской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
Северобайкальск поезд расписание ВСЖД Иркутская область
 
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