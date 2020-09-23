Бурятия оказалась среди худших по экологии

Бурятия заняла 72 место в экологическом рейтинге
Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» по итогам лета 2020 года. Рейтинг рассчитывается с 2007 года и регулярно, четыре раза в год, публикуется с 2008 года.
Республика Бурятии оказалась на 72 месте среди регионов России из 85-ти возможных. Соседи - Иркутская область и Забайкальский край - располагаются на нижних строчках – на 85 и 81 местах соответственно. Они входят в десятку аутсайдеров.
Что касается лидеров рейтинга, то расклад выглядит следующим образом:
1. Тамбовская область;
2. Белгородская область;
3. Республика Алтай;
4. Алтайский край;
5. Москва;
6. Курская область;
7. Чувашская Республика;
8. Санкт-Петербург;
9. Чукотский АО;
10. Калужская область.
- Большинство метеорологов и климатологов прогнозировали, что лето 2020 года из-за малых запасов снега зимой будет засушливым. Для большинства регионов нашей страны этот прогноз не сбылся. Хотя экстремально высокие летние температуры наблюдались в некоторых регионах страны. Но к таким катастрофическим лесным пожарам, как в 2010 или 2019 году, это не привело. Возможно хорошая подготовка МЧС, Лесоохраны или периодические дожди нам подарили (за исключением южных регионов страны) вполне комфортное лето. Задыхались люди в основном не от дыма пожаров, а от промышленных выбросов в Омске, в Челябинске, Рязани и т.д. А вот нехватка питьевой воды очень серьезно сказалась в Республике Крым, в г. Севастополь, в Краснодарском крае. Плюс, не забывайте, на эти регионы пришлась основная туристическая нагрузка из-за закрытых внешних границ, количество отдыхающих увеличилось в разы, а очистных сооружений в этих регионах намного больше не стало. Отсюда и их падение в рейтинге, - сообщил председатель правления «Зелёного патруля» Андрей Нагибин.
Также он перечислил наиболее обсуждаемые экологические проблемы этим летом в России: ликвидация разлива солярки в Норильском промышленном районе, сохранение горы Куштау в Башкирии, разрешение на вырубки лесов на Байкальской природной территории для расширения магистралей, многочисленный мусорные проблемы в разных регионах страны.
Бурятия оказалась среди худших по экологии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Андрей Рассадин назвал прошедший чемпионат России самым сложным в своей жизни
Ребята отвечали на вопросы о великом озере
Профилактическое мероприятие прошло в Бичурском районе
Максимальная температура воздуха составит +18 градусов
По новому графику самолёты полетят с 27 сентября
Юбилярша проживает в Могочинском районе
Тактико-специальные учения пройдут на полигоне «Онохой»
В регионе чествуют юбиляров семейной жизни
Обитатель «Музейного дворика» получит имя в честь местности в Иволгинском районе
Девятиклассница из Кабанского района победила во всероссийском конкурсе исследовательских работ «Правнуки победителей»
Также Сергею Леонову вручили почётную грамоту министра обороны РФ
Мероприятие состоится в первой половине октября
Жительница Заиграевского района принимала поздравления в минувшее воскресенье
Холодное водоснабжение было нарушено в главном корпусе районной больницы
Следующим этапом для них станет чемпионат Европы