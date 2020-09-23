Бурятия оказалась среди худших по экологии

Бурятия заняла 72 место в экологическом рейтинге



Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» по итогам лета 2020 года. Рейтинг рассчитывается с 2007 года и регулярно, четыре раза в год, публикуется с 2008 года.



Республика Бурятии оказалась на 72 месте среди регионов России из 85-ти возможных. Соседи - Иркутская область и Забайкальский край - располагаются на нижних строчках – на 85 и 81 местах соответственно. Они входят в десятку аутсайдеров.



Что касается лидеров рейтинга, то расклад выглядит следующим образом:



1. Тамбовская область;

2. Белгородская область;

3. Республика Алтай;

4. Алтайский край;

5. Москва;

6. Курская область;

7. Чувашская Республика;

8. Санкт-Петербург;

9. Чукотский АО;

10. Калужская область.



- Большинство метеорологов и климатологов прогнозировали, что лето 2020 года из-за малых запасов снега зимой будет засушливым. Для большинства регионов нашей страны этот прогноз не сбылся. Хотя экстремально высокие летние температуры наблюдались в некоторых регионах страны. Но к таким катастрофическим лесным пожарам, как в 2010 или 2019 году, это не привело. Возможно хорошая подготовка МЧС, Лесоохраны или периодические дожди нам подарили (за исключением южных регионов страны) вполне комфортное лето. Задыхались люди в основном не от дыма пожаров, а от промышленных выбросов в Омске, в Челябинске, Рязани и т.д. А вот нехватка питьевой воды очень серьезно сказалась в Республике Крым, в г. Севастополь, в Краснодарском крае. Плюс, не забывайте, на эти регионы пришлась основная туристическая нагрузка из-за закрытых внешних границ, количество отдыхающих увеличилось в разы, а очистных сооружений в этих регионах намного больше не стало. Отсюда и их падение в рейтинге, - сообщил председатель правления «Зелёного патруля» Андрей Нагибин.



Также он перечислил наиболее обсуждаемые экологические проблемы этим летом в России: ликвидация разлива солярки в Норильском промышленном районе, сохранение горы Куштау в Башкирии, разрешение на вырубки лесов на Байкальской природной территории для расширения магистралей, многочисленный мусорные проблемы в разных регионах страны.





