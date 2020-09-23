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Бурятия оказалась среди худших по экологии

Бурятия оказалась среди худших по экологии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятия заняла 72 место в экологическом рейтинге

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» по итогам лета 2020 года. Рейтинг рассчитывается с 2007 года и регулярно, четыре раза в год, публикуется с 2008 года.

Республика Бурятии оказалась на 72 месте среди регионов России из 85-ти возможных. Соседи - Иркутская область и Забайкальский край - располагаются на нижних строчках – на 85 и 81 местах соответственно. Они входят в десятку аутсайдеров.

Что касается лидеров рейтинга, то расклад выглядит следующим образом:

1. Тамбовская область;
2. Белгородская область;
3. Республика Алтай;
4. Алтайский край;
5. Москва;
6. Курская область;
7. Чувашская Республика;
8. Санкт-Петербург;
9. Чукотский АО;
10. Калужская область.

- Большинство метеорологов и климатологов прогнозировали, что лето 2020 года из-за малых запасов снега зимой будет засушливым. Для большинства регионов нашей страны этот прогноз не сбылся. Хотя экстремально высокие летние температуры наблюдались в некоторых регионах страны. Но к таким катастрофическим лесным пожарам, как в 2010 или 2019 году, это не привело. Возможно хорошая подготовка МЧС, Лесоохраны или периодические дожди нам подарили (за исключением южных регионов страны) вполне комфортное лето. Задыхались люди в основном не от дыма пожаров, а от промышленных выбросов в Омске, в Челябинске, Рязани и т.д. А вот нехватка питьевой воды очень серьезно сказалась в Республике Крым, в г. Севастополь, в Краснодарском крае. Плюс, не забывайте, на эти регионы пришлась основная туристическая нагрузка из-за закрытых внешних границ, количество отдыхающих увеличилось в разы, а очистных сооружений в этих регионах намного больше не стало. Отсюда и их падение в рейтинге, - сообщил председатель правления «Зелёного патруля» Андрей Нагибин.

Также он перечислил наиболее обсуждаемые экологические проблемы этим летом в России: ликвидация разлива солярки в Норильском промышленном районе, сохранение горы Куштау в Башкирии, разрешение на вырубки лесов на Байкальской природной территории для расширения магистралей, многочисленный мусорные проблемы в разных регионах страны.


экология рейтинг
 
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