В Бурятии рассказали о развитии игры по разбиванию хребтовой кости





Фото со страницы Алексея Гыргенова





После турнира Алексей Гыргенов задумался, как провести первый республиканский турнир по разбиванию хребтовой кости, ведь до этого подобные мероприятия в Бурятии не организовывались. И зимой 2013 года состоялось первое собрание по будущим соревнованиям.

Президент федерации этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов на своей странице в Facebook поздравил всех с присвоением статуса национального вида спорта популярной в республике игре hээр шаалган. Напомним, соответствующий закон одобрили недавно на сессии Народного Хурала.Также Алексей Гыргенов рассказал в социальной сети, с чего всё начиналось 7 лет назад - когда состязания республиканского уровня по разбиванию хребтовой кости ещё не проводились.- В один прекрасный вечер я лежал на кровати и размышлял о жизни. О том, чем стоит дальше заняться. Просто быть бизнесменом - это не мое. Моя душа требовала общественных дел. Было желание помогать людям. И был какой- то упадок сил и духа. Некая пустота. Наверное, это было выгорание, когда у человека нет целей и видения будущего. Про себя я повторял - «Бурхан баабай - Шаргай ноен баабай. Намда тугалсыштаа, харгыем харуулжа угыт. Урагшатай ябхарамни» (Бурхан-баабай - Шаргай ноен баабай, помогите мне, пожалуйста. Покажите дорогу, по которой мне суждено идти и добиваться результатов, достигать целей – перевод с бурятского языка). И не поверите, вдруг в этот момент раздаётся звонок телефонный. Мне позвонил Гомбо Зурбаков и пригласил на районный турнир по разбиванию хребтовой кости. С Гомбо на то время мы не сильно общались, но знали друг друга, - поведал здесь Алексей Гыргенов.На следующий день он был в районном доме культуры. И тогда на мероприятии допустил ошибку.- Первой моей ошибкой было неправильное выполнение баннера с названием (меня попросили сделать его в Улан-Удэ). Я ничего не знал тогда об игре. Написав хэер шаалга, словесно и морально был избит земляками. С тех пор мы поняли, что в этой игре нельзя совершать ошибок. Выбрали политику открытости, выслушивая все мнения, но держали жёсткую позицию по многим вопросам. Тогда районный турнир выиграл Батчулун, парень из Монголии, - продолжил президент федерации этноспорта Бурятии.- У нас было очень много вопросов, как выявлять победителей, откуда брать деньги и такое большое количество костей? Мы дали бегущую строку по ТВ. Тогда соцсети не сильно были развиты, разве что «ВКонтакте». Телефон буквально разрывало от разных предложений. Звонили дедушки и бабушки, предлагали помощь. Благодарили за столь хорошую идею. Там же мы объявили о вознаграждении для хозяина самого большого количества костей, - пишет он.Местом сбора костей и регистрации был выбран небольшой офис в 30 квадратов.- Сидим, мирно обсуждаем правила, как «заваливают» около 15 закаменских суровых мужиков, за ними и курумканцы подошли, окинцы и тункинцы. В общем, в этой комнатушке начались горячие горные споры. Было действительно жарко! Затем мы предложили поработать в режиме мозгового штурма. Брали лучшие идеи и писали на ватманах. Так мы исписали около 20 ватманов. За два дня работы мы придумали правила, которые легли в основу турниров, благодаря которым мы разыграли огромное количество больших призов, и где не было ни одного серьёзного спора, - отмечает Алексей Гыргенов.Новшеством было и внесение оргвзноса в размере 1000 рублей с каждого участника. «По тем временам это были большие деньги для ребят-сельчан. Но в итоге мы доказали, что каждый рубль уходит на усиление призов и улучшение качества состязаний. Эта игру подняли сами участники своими взносами», - заключил президент федерации этноспорта.