Виктор Шаманов отличился в соревнованиях по настольному теннису и дартсу
На прошлой неделе в городе Евпатория, в центре спорта «Эволюция» проходил всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым 2020». В фестивале приняли участие около 400 спортсменов из 56 регионов Российской Федерации, в том числе и сборная команда Бурятии по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в составе двух спортсменов.
Состязания прошли по пяти дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА: лёгкой атлетике, настольному теннису, пауэрлифтингу (жиму лёжа), дартсу, плаванию. Спортсмены из Бурятии приняли участие в соревнованиях по настольному теннису и дартсу.
В личном зачёте в соревнованиях по настольному теннису Виктор Шаманов завоевал золотую медаль в «5 классе» (спортсмены-колясочники), подтвердив норматив КМС. Виталий Соболев в «9 классе» занял 5 место.
В соревнованиях по дартсу в игре «Набор очков» Виктор Шаманов стал обладателем бронзовой медали, а в игре «Большой раунд» занял 7 место.
Кроме соревновательной части проходили мастер-классы по парусному спорту, парадайвингу, фридайвингу, сапсёрфингу, виндсёрфингу, скалолазанию, стрельбе из лука и пневматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.
Спортсмен из Бурятии завоевал 2 медали на фестивале лиц с ПОДА
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Объявлена программа фестиваля «Территория. Иркутск»
Сельчанка продолжила традицию своей матери
Жюри фестиваля «Живая Память» отметило клип дома культуры имени А.П. Вагжанова
Они свяжут Читу с отдалёнными районами
В международном фестивале приняли участие более 800 участников из разных регионов России и зарубежья
У них 2 «золота» и 1 «серебро»
14-летняя девочка забеременела от 22-летнего соседа-вора
Призёрам всероссийских школьных олимпиад будут платить премии
Сборщик дикоросов с огромной колотушкой повредил деревья
Разбивание хребтовой кости стало в республике видом спорта
В колонии работает кружок «Акварель»
Обучение детей правилам пожарной безопасности продолжается
Девушка семьёй более пяти часов искала «Золото Геленджика»
Касается это одного автомобиля на семью
Ремонт тепловых сетей идёт с опозданием от графика на 6 дней