Спортсмен из Бурятии завоевал 2 медали на фестивале лиц с ПОДА

Виктор Шаманов отличился в соревнованиях по настольному теннису и дартсу



На прошлой неделе в городе Евпатория, в центре спорта «Эволюция» проходил всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым 2020». В фестивале приняли участие около 400 спортсменов из 56 регионов Российской Федерации, в том числе и сборная команда Бурятии по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в составе двух спортсменов.



Состязания прошли по пяти дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА: лёгкой атлетике, настольному теннису, пауэрлифтингу (жиму лёжа), дартсу, плаванию. Спортсмены из Бурятии приняли участие в соревнованиях по настольному теннису и дартсу.



В личном зачёте в соревнованиях по настольному теннису Виктор Шаманов завоевал золотую медаль в «5 классе» (спортсмены-колясочники), подтвердив норматив КМС. Виталий Соболев в «9 классе» занял 5 место.



В соревнованиях по дартсу в игре «Набор очков» Виктор Шаманов стал обладателем бронзовой медали, а в игре «Большой раунд» занял 7 место.



Кроме соревновательной части проходили мастер-классы по парусному спорту, парадайвингу, фридайвингу, сапсёрфингу, виндсёрфингу, скалолазанию, стрельбе из лука и пневматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.

