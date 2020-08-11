Современные интерактивные учебно-наглядные комплексы получат все 49 детских садов Усть-Ордынского Бурятского округа
Интерактивные куклы, говорящие на бурятском языке, начали поступать в дошкольные учреждения Усть-Ордынского Бурятского округа.
Современные интерактивные учебно-наглядные комплексы получат все 49 детских садов Усть-Ордынского Бурятского округа. Каждый комплекс состоит из интерактивной куклы, говорящей на бурятском языке, электронной музыкальной игрушки «Микрофон», обучающего интерактивного плаката «Буряад алфавит», плаката «Буряад алфавит» с набором карточек букв бурятского алфавита. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Иркутской области – руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев во время посещения детского сада «Родничок» в посёлке Усть-Ордынский.
Учебно-наглядные комплексы приобретены за счёт средств областного бюджета в рамках реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение условий для сохранения, развития и популяризации бурятского языка» на 2020-2024 годы, принятой правительством региона.
Как отметила руководитель детсада Светлана Халбаева, полученный детским садом «Родничок» учебный комплекс, очень востребован. В детском саду бурятский язык изучают дети разных национальностей с 4 до 7 лет, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
Говорящие по-бурятски куклы поступают в сады Иркутской области
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