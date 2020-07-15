Чемпион по якутским прыжкам служит в спецназе МВД Бурятии

В спецназе «Гром» есть удивительный спортсмен, которому покорились и традиционная лёгкая атлетика, и необычный вид спорта



В отряде специального назначения «Гром» управления наркоконтроля МВД по Бурятии проходит службу 36-летний Николай Чанцев. Старший оперуполномоченный примечателен тем, что не только участвует в различного рода соревнованиях (как, в принципе, любой боец спецподразделения): он многократный победитель и призёр по якутским прыжкам - национальному виду спорта.



Якутские прыжки — это традиционный вид спорта жителей республики Саха. Его появление связано с необходимостью охотнику быстро и ловко передвигаться на местности, полной кочек, ямок и пригорков. Что и говорить, якутский народ всегда занимался охотой, и от того, насколько удачно она пройдет, зависело, будет ли сыта его семья.



Николай заинтересовался столь неординарным видом спорта в 2009 году, когда участвовал в международном турнире по лёгкой атлетике на призы олимпийской чемпионки Марии Пинигиной в Якутии. Молодой улан-удэнец, на счету которого в то время уже было немало побед в зональных соревнованиях Сибирского и Дальневосточного федерального округа, Бурятии, Монголии (в категориях тройной прыжок, прыжок в длину, бег на короткой дистанции), выступал в дисциплине «тройной прыжок» и занял тогда второе место.



Якутские прыжки, напоминающие движения животных и выполняющиеся с разбега 11 раз подряд на одной ноге, с ноги на ногу, на двух, впечатлили спортсмена настолько, что уже через год в Якутске он выполнил норматив мастера спорта. С тех пор Николай неоднократно принимал участие в международном этнокультурном фестивале «Ёрдынские игры» в Иркутской области и не раз становился победителем и призёром в якутских прыжках.



Боец спецназа рассказывает, что в спорт его привел папа. Отец Николая сам в молодости занимался спортом, защитил звание кандидата в мастера спорта по лёгкой атлетике в прыжках в высоту и стал первым в Бурятии, кто преодолел высоту в два метра.



Николай до сих пор помнит свои ощущения от первой победы в далеком 1994 году:



«Это был межгородской турнир по лёгкой атлетике. Я тогда учился в младших классах школы. Помню, что кроме наших улан-удэнских ребят выступали спортсмены из Иркутска, Читы. Мне предстояло взять высоту в метр и пять сантиметров. И когда планка осталась нетронутой позади, зал взорвался аплодисментами. Я понял, что победил».



Начиная с 1999 года, молодой человек на протяжении 17 лет занимался лёгкой атлетикой под руководством заслуженного тренера РСФСР мастера спорта России Бориса Мироманова и его супруги, заслуженного мастера спорта Надежды Миромановой. Учась в технологическом университете по специальности «Машины и аппараты пищевых производств», он выполнил норматив кандидата в мастера спорта в тройном прыжке, в прыжках в длину, в беге на 100 метров, а также норматив мастера спорта Монголии в тройном прыжке.



С поступлением в 2009 году на службу в ряды сотрудников управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, в отдел специального назначения «Гром» по Бурятии, спортивная карьера Николая не закончилась. Усиленные тренировки, наоборот, позволяли молодому сотруднику поддерживать себя в форме, а участие в соревнованиях регионального, всероссийского и международного масштабов приносило одну медаль за другой. И сейчас, служа в спецподразделении «Гром» управления наркоконтроля, капитан полиции Чанцев много времени уделяет занятиям спортом, бегает кроссы, посещает бассейн и тренажерный зал. Он по-прежнему продолжает заниматься прыжками, а в 2021 году планирует в очередной раз выступить на фестивале «Ёрдынские игры».



Ещё боец спецназа входит в сборную управления по плаванию и ведёт активный, здоровый образ жизни, регулярно сдаёт кровь. В 2014 году ему вручено звание «Почётный донор России».



Николай женат, воспитывает пятилетнего сынишку и свободное время старается проводить с семьей, выезжать на природу, путешествовать вместе на автомобиле. Эти моменты более ценны тем, что большую часть времени полицейский, как правило, находится на службе, выполняя задачи, требующие взвешенных оперативных решений и силового реагирования.



Тому, что умеет, он учит и своего сына. В квартире семьи Чанцевых оборудован детский спортивный комплекс, где с большим удовольствием тренируется пятилетний продолжатель их рода.



Справка:



Николай Чанцев родился в Улан-Удэ 31 марта 1984 года. В 2001 году он закончил школу №32 и поступил на очное отделение в ВСГТУ по специальности «Машины и аппараты пищевых производств».



Неоднократный победитель и призер зональных соревнований по легкой атлетике Сибирского и Дальневосточного Федерального округа, Республике Бурятия, также 4-хкратный чемпион Монголии по легкой атлетике в прыжках в длину и в беге на 100 метров.



Победитель и призер Международного этнокультурного фестиваля «Ёрдынские игры» в якутских прыжках. Почетный донор России.





Впервые якутские прыжки упоминаются в путевых заметках историка и натуралиста Герарха Фридриха Миллера во время его второй Камчатской экспедиции в 1744 году. О быстроногих одаренных от природы прыгунах сложены легенды, сказания, о них поется в старинном эпосе народов Севера Олонхо. Состязание прыгунов обязательно проводились вовремя народного праздника Ысыах (встреча якутского Нового года). На соревнованиях разыгрывались большие призы, вплоть до выдачи замуж любимой дочки.



Принцип этого вида спорта практически не изменился со временем — прыжки напоминают движения животных и имеют соответствующие названия: кылыы — танец журавля — скачки на одной ноге; ыстанга — скачущий олень — прыжки с ноги на ногу; куобах — заячий прыжок — скачки на двух ногах.





По материалам пресс-службы МВД по Бурятии

