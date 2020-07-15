11-летний Всеволод уже переехал в Подмосковье и приступил к тренировкам
Летом этого года 11-летний воспитанник улан-удэнского хоккейного клуба «Моритон» Всеволод Туркин подписал контракт с филиалом академии хоккейного клуба «Авангард» в городе Балашиха.
Всеволод занимается хоккеем три года. Его первым тренером стал Пётр Бадмацыренов. Тренер рассказывает, что Всеволод перспективный игрок и может много добиться в спорте. Мальчика на просмотр в «Авангард» отвёз отец.
- Летом он переехал туда после отбора. Сейчас он там проживает и тренируется. Всеволод перспективный игрок, но у нас все перспективные, - рассказал «Байкал-Daily» главный тренер хоккейного клуба «Моритон» Пётр Бадмацыренов.
Также тренер добавил, что подобных случаев могло бы быть больше, но всё упирается в финансирование, которого нет. Местная кузница хоккейных талантов держится лишь на инициативе её основателя.
- Мы здесь живём только на энтузиазме одного человека – меня. Остальные, чтобы они не говорили, никто, ничем, никак не помогает. Работаем за идею, за хоккей в Бурятии. Надоест это мне и всё, следующий талантливый игрок появится ещё не скоро. Хотя перспективных, талантливых пацанов вообще вагон, море. Их много и они на хорошем уровне могут выступать, - отметил Пётр Бадмацыренов.
Филиал хоккейной Академии омского клуба «Авангард» в подмосковной Балашихе открылся в августе 2019 года. Это совместный проект хоккейного клуба и администрации Балашихи по реорганизации местной муниципальной спортшколы «Олимпиец». Здесь занимаются более 400 юных хоккеистов от 5 до 17 лет. Обучение бесплатное.
Хоккейный клуб «Авангард» — профессиональный хоккейный клуб, участник Континентальной хоккейной лиги. Чемпион России 2004 года.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году новичком ещё одного клуба из КХЛ – «Амур» - стал хоккеист из Бурятии Бату Гендунов. Он играл за команду «Амурские тигры», выступающей в Молодёжной хоккейной лиге.
Юный хоккеист из Бурятии поступил в академию клуба «Авангард»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Теперь несущие конструкции полностью выполнены из железа
11-летний Всеволод уже переехал в Подмосковье и приступил к тренировкам
Собака провела два дня на глубине пяти метров под землей
Коллектив театра вынужден был уйти на отдых в марте
В эфир вышел новый выпуск тревел-шоу «Чек-лист» о Бурятии
Трое человек из машины, попавшей в аварию на Селенгинском мосту, в больнице
Занятия проводятся в исправительной колонии №7
Услугу можно получить во всех отделениях региона
Прокуратура помогла пенсионерке получить право на доплату к пенсии за «сельский стаж»
Бурятия на четвёртом месте в ДФО
Местами возможен град
16 организаций республики готовы предоставить скидки на товары и услуги людям, регулярно сдающим кровь
В конкурсе приняли участие более 50 семей
Банкам разрешено подключать собственные программы реструктуризации с той даты, с которой вёлся отсчёт каникул по закону
Группы откроются в 32 дошкольных учреждениях