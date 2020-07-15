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Юный хоккеист из Бурятии поступил в академию клуба «Авангард»

Юный хоккеист из Бурятии поступил в академию клуба «Авангард»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
11-летний Всеволод уже переехал в Подмосковье и приступил к тренировкам

Летом этого года 11-летний воспитанник улан-удэнского хоккейного клуба «Моритон» Всеволод Туркин подписал контракт с филиалом академии хоккейного клуба «Авангард» в городе Балашиха.

Всеволод занимается хоккеем три года. Его первым тренером стал Пётр Бадмацыренов. Тренер рассказывает, что Всеволод перспективный игрок и может много добиться в спорте. Мальчика на просмотр в «Авангард» отвёз отец.

- Летом он переехал туда после отбора. Сейчас он там проживает и тренируется. Всеволод перспективный игрок, но у нас все перспективные, - рассказал «Байкал-Daily» главный тренер хоккейного клуба «Моритон» Пётр Бадмацыренов.

Также тренер добавил, что подобных случаев могло бы быть больше, но всё упирается в финансирование, которого нет. Местная кузница хоккейных талантов держится лишь на инициативе её основателя.

- Мы здесь живём только на энтузиазме одного человека – меня. Остальные, чтобы они не говорили, никто, ничем, никак не помогает. Работаем за идею, за хоккей в Бурятии. Надоест это мне и всё, следующий талантливый игрок появится ещё не скоро. Хотя перспективных, талантливых пацанов вообще вагон, море. Их много и они на хорошем уровне могут выступать, - отметил Пётр Бадмацыренов.

Филиал хоккейной Академии омского клуба «Авангард» в подмосковной Балашихе открылся в августе 2019 года. Это совместный проект хоккейного клуба и администрации Балашихи по реорганизации местной муниципальной спортшколы «Олимпиец». Здесь занимаются более 400 юных хоккеистов от 5 до 17 лет. Обучение бесплатное.

Хоккейный клуб «Авангард» — профессиональный хоккейный клуб, участник Континентальной хоккейной лиги. Чемпион России 2004 года.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году новичком ещё одного клуба из КХЛ – «Амур» - стал хоккеист из Бурятии Бату Гендунов. Он играл за команду «Амурские тигры», выступающей в Молодёжной хоккейной лиге.

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