В Бурятии на склоне горы выложили из камней соёмбо

Традиционный символ вечной жизни появился на склоне горы в Окинском районе
На склоне священной горы Хаан Уула появился символ бурятского народа - золотое соёмбо. Об этом сообщается в аккаунте onlineoka_official в Instagram.
- Сегодня силами нашей молодёжи, школьников и при поддержке администрации поселения провели небольшую общественную работу религиозного характера. На горе Хаан Уула из скальных камней сделали рисунок нашего символа «соёмбо», - рассказал глава Саянского поселения Дамба Тапхаров.
Отметим, золотое соёмбо - это традиционный символ вечной жизни (солнце, луна, очаг).
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