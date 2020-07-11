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В Бурятии на склоне горы выложили из камней соёмбо

В Бурятии на склоне горы выложили из камней соёмбо
Общество,  Фото:соцсети
Традиционный символ вечной жизни появился на склоне горы в Окинском районе 

На склоне священной горы Хаан Уула появился символ бурятского народа - золотое соёмбо. Об этом сообщается в аккаунте onlineoka_official в Instagram.

- Сегодня силами нашей молодёжи, школьников и при поддержке администрации поселения провели небольшую общественную работу религиозного характера. На горе Хаан Уула из скальных камней сделали рисунок нашего символа «соёмбо», - рассказал глава Саянского поселения Дамба Тапхаров. 


Отметим, золотое соёмбо - это традиционный символ вечной жизни (солнце, луна, очаг).

Также активисты выложили из камней одну из самых известных мантр в буддизме - Ом мани падме хум.  
буддизм
 
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