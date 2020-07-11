В Бурятии на склоне горы выложили из камней соёмбо



На склоне священной горы Хаан Уула появился символ бурятского народа - золотое соёмбо. Об этом сообщается в аккаунте onlineoka_official в Instagram.



- Сегодня силами нашей молодёжи, школьников и при поддержке администрации поселения провели небольшую общественную работу религиозного характера. На горе Хаан Уула из скальных камней сделали рисунок нашего символа «соёмбо», - рассказал глава Саянского поселения Дамба Тапхаров.





Отметим, золотое соёмбо - это традиционный символ вечной жизни (солнце, луна, очаг).Также активисты выложили из камней одну из самых известных мантр в буддизме - Ом мани падме хум.