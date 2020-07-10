Возможны грозы и град
По данным Бурятского Гидрометцентра, в субботу, 11 июля, по республике местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер северный 6-11, днём при грозах до 15-18 м/с. Температура ночью +12, +17, местами +6, +11, днём +22, +27, местами до +32.
В воскресенье также будет дождливо. По прогнозу, 12 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 6-11, днём при грозах до 15-18 м/с.
Температура ночью +12, +17, местами +6, +11, днём +25, +30, местами +20, +25.
Бурятию ждут дождливые выходные
Общество, Фото:
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