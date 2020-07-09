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Ламы советуют жителям Бурятии не купаться с 8 по 14 июля

Ламы советуют жителям Бурятии не купаться с 8 по 14 июля
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Буддисты верят, что в эти дни вода становится «вредоносной»

В Иволгинском дацане Бурятии порекомендовали не купаться в период дней Пагшаг с 8 по 14 июля.

Пагшаг (бур. Гахайн хоног, Дни свиньи) длится в течение семи дней. В эти дни, считают буддисты, вода «становится вредоносной», поэтому желательно воздержаться от водолечения, вхождения в воду и избегать всех действий, связанных с водой.

Существуют две интерпретации Пагшаг: народная легенда и астрологическое объяснение, сообщила на своей странице Facebook руководитель пресс-службы дацана Алла Намсараева. Она приводит слова Жаргал багша Дугданова.

- Согласно легенде, кладбищенские свиньи обитают у дерева Джамбубрикша в великом океане на южной стороне Джамбудвипы. Один раз в год эти свиньи начинают спариваться, происходит это в течение семи дней. Первые три дня они забираются на дерево Джамбубрикша, один день находятся на вершине дерева и три дня спускаются. В этот период от свиней исходит ядовитое испарение, которое отравляет плоды дерева Джамбубрикши, и эти плоды падают в океан. Что, в свою очередь, отравляет воду. Через океан отравления попадают в подземные воды, также через испарение отравленной океанской водой превращаются в дождь. И через этот дождь ядовитыми осадками отравляют травы и воды, - говорится в сообщении.

В астрологии также говорится, что существуют различные внешние изменения, основанные на движении звёзд, планет, упадке и развитии стихий, поясняют ламы.

- Также это связано с семью днями Пагшаг. В этот летний период, когда солнце движется на север, лучи солнца становятся сильно жгучими, режущими, грубыми, что вредит растительности. Также эти лучи растапливают осевшие загрязнённые осадки, накопленные в период зимы, весны и осени на горах. И они стекают в реки и озёра, а испарившиеся частицы собираются в виде туч, которые выпадают дождём. В это время вся вода и растительность считаются отравленными и могут навредить организму, - считаются буддийские священнослужители.

Именно по этой причине, объясняют верующим, в это время нежелательно заниматься водолечением, купаться, входить в воду, собирать травы и т.д.

Семь дней Пагшаг ещё называют Дугпаг (бур. Хоротай гахайн хоног, Дни Ядовитой Свиньи) или Дурпаг (бур. Хээрын гахай хоног, Дни кладбищенских свиней). Существует несколько видов вычисления Пагшаг. Тибетский и монгольский календари отличаются.
буддизм купание
 
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