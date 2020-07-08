Бурятские «Мстители из Marvel» развеселили соцсети

В популярном паблике «Весь Улан-Удэ» появилось видео, как пять молодых людей создали косплей на известный фильм «Мстители». Парни выпрыгнули из воды в обратной перемотке, наложив на видео саундтрек фильма.







Больше всего пользователей впечатлил молодой человек, который станцевал тверк.«Особенно тот, который пятой точкой трясёт, мститель хоть куда», «Что за движение? Я девушка и то такое движение не могу делать», «В сером супер», «Было бы отлично если такие мстители были постоянно рядом с детьми у речки», - пишут люди, сопровождая комментарии смеющимися смайлами.