Бурятские «Мстители из Marvel» развеселили соцсети

Один из героев ролика даже станцевал
В популярном паблике «Весь Улан-Удэ» появилось видео, как пять молодых людей создали косплей на известный фильм «Мстители». Парни выпрыгнули из воды в обратной перемотке, наложив на видео саундтрек фильма.
Больше всего пользователей впечатлил молодой человек, который станцевал тверк.
«Особенно тот, который пятой точкой трясёт, мститель хоть куда», «Что за движение? Я девушка и то такое движение не могу делать», «В сером супер», «Было бы отлично если такие мстители были постоянно рядом с детьми у речки», - пишут люди, сопровождая комментарии смеющимися смайлами.
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Один из героев ролика даже станцевал
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