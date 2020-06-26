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Учреждения культуры Бурятии запустили голубей

Учреждения культуры Бурятии запустили голубей
Общество,  Фото:сайт минкультуры Бурятии
Участием во флешмобе каждый выразил свою благодарность ветеранам

24 июня жители Бурятии приняли участие во всероссийской акции «Голубь мира». Учреждения культуры Бурятии также подключились к акции.

Для того, чтобы принять участие в мероприятии, нужно было опубликовать в соцсетях фигурку голубя, как символ сегодняшней мирной жизни, с пожеланием мира и хештегами #ГолубьМира #МирНаЗемле.

- Участием во флешмобе каждый выражает свою благодарность ветеранам, отстоявшим нашу Родину в трудные годы войны, выражает важность мира для всей планеты, как все мы будем беречь мир ради себя и ради будущих поколений, - пояснили в пресс-службе минкультуры Бурятии.


флеш-моб учреждения культуры
 
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