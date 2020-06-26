Учреждения культуры Бурятии запустили голубей

Общество, Фото: сайт минкультуры Бурятии

Участием во флешмобе каждый выразил свою благодарность ветеранам



24 июня жители Бурятии приняли участие во всероссийской акции «Голубь мира». Учреждения культуры Бурятии также подключились к акции.



Для того, чтобы принять участие в мероприятии, нужно было опубликовать в соцсетях фигурку голубя, как символ сегодняшней мирной жизни, с пожеланием мира и хештегами #ГолубьМира #МирНаЗемле.



- Участием во флешмобе каждый выражает свою благодарность ветеранам, отстоявшим нашу Родину в трудные годы войны, выражает важность мира для всей планеты, как все мы будем беречь мир ради себя и ради будущих поколений, - пояснили в пресс-службе минкультуры Бурятии.





