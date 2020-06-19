В Бурятии в теплице взошли первые семена сосны

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Сеянцы высадят на погибших от пожаров территориях



В Бурятии в теплице, построенной в целях реализации нацпроекта «Экология», взошли первые семена сосны.



Сеянцы, высаженные в теплице, растут быстрее, чем в открытой земле благодаря кропотливому уходу специалистов. Ежедневно лесники ухаживают и присматривают за сеянцами – соблюдается температурный режим, график полива, а также рыхление, мульчирование, прополка и удобрение, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



- Удобряли специальным удобрением, в его составе есть азот, фосфор и калий. Это все три компонента, которые необходимы сеянцам. После удобрения они у нас подросли, вытянулись, - рассказывает инженер 2 категории по лесовосстановлению «Лесресурс» Наталья Баклашкина.



За сеянцами с закрытой корневой системой, а их в теплице более 16 тысяч, осуществляется особый уход.



- Их нужно удобрять чаще. Потому что они в маленьких кассетах, земли мало, соответственно и питательных веществ не хватает, - добавляет Наталья.



Сеянцы можно будет высаживать на погибших от пожаров территориях уже этой осенью. В этом году с теплицы планируется получить более 300 тысяч сеянцев сосны с открытой и закрытой корневой системой.



Напомним, увеличение площадей лесовосстановления проводится в рамках реализации нацпроекта «Экология», федерального проекта «Сохранение лесов», который реализуется по указу Президента России. Проект позволит обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.

