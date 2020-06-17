«Таких высот достигают редкие люди»: Глава Бурятии встретился с геше-лхарамбой









Впервые с 30-х годов прошлого века бурятский священнослужитель получил в Индии высочайшую научную степень академика буддийских философских наук «Лхарамба» и прошёл полный курс обучения в индийском Брейбун Гоман дацане. Гелонг Лобсан Тенпа, в миру Добдон Максаров, 15 июня нанёс визит главе Бурятии Алексею Цыденову.Торжественное награждение дипломами докторов буддийской философии прошло в декабре 2019 года в дни учений Далай-ламы XIV, которые были посвящены 600-летней годовщине достижения Просветления основоположника школы гелугпа Чже Цонкапы. Добдон Максаров на пути к этому признанию прошёл многолетнее обучение.Геше лхарамба – это высшая буддийская монашеская степень в традиции Гелуг тибетского буддизма. Программа Гелуг, требующая от 12 до 20 лет, основана на запоминании текстов и ритуализованных дебатах. Ежегодно по завершении обучения устраиваются экзаменационные дебаты, курируемые настоятелем данного училища. Тема дебатов выбирается из пройденных предметов настоятелем непосредственно перед состязанием, так что кандидаты не имеют возможности предварительной подготовки. По результатам экзамена настоятель присуждает звания геше в одной из четырёх разновидностей: догрампа, лингце, цорампа или лхарампа.- Для всего бурятского народа и для буддистов России это важное событие, для нас это ценно и значимо, что в нашей стране есть Лхарамба. Таких высот достигают редкие люди, обладающие особенной волей и внутренней силой, - отметил Глава Бурятии.Добдон Максаров родился в 1977 году на станции Степь Забайкальского края. В возрасте 17 лет он стал послушником Цугольского дацана, расположенного в Могойтуйском районе Агинского Бурятского округа. Затем последовала учёба в монастыре Дрепунг Гоманг в индийском штате Карнатака по курсу буддийской философии. В 2018 году он завершил своё образование, которому посвятил 23 года: 16 лет общего курса философии, 6 лет подготовки к экзаменам на звание геше-лхарамба и 1 год изучения Тантры в монастыре Гьюмед.Добдон лама рассказал главе Бурятии о своих планах проводить лекции и трансляции в Буддийском университете «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.