«Сбил 26 фашистских самолётов»: о Герое Советского Союза Василии Михалёве













- От Кубани до Берлина – таков боевой путь нашего отважного земляка. Эскадрилья Михалёва в период с 16 мая 1943 года по 1 июня 1944 года произвела более 700 боевых вылетов. Летным составом эскадрильи за это время сбито 78 самолётов противника, тогда как свои потери составили 7 самолётов и 6 летчиков. Капитан Михалев за это время произвел 135 боевых вылетов, лично сбил 26 фашистских самолётов, - говорится в книге «Герои Бурятии».



Войну закончил Василий Михалёв в звании майора и в должности заместителя командира полка.



После войны



Ветеран войны продолжил службу в армии. Одним из первых освоил реактивный самолёт. Одним из первых в стране получил почётное звание «Военного лётчика 1-го класса». В 1950 году окончил Высшие лётно-тактические курсы усовершенствования офицерского состава. В 1958 году в звании полковника ушёл в запас с должности помощника командира авиационной дивизии.



Василий Михалёв жил в городе Куйбышеве. Работал инженером по оборудованию в тресте «Волгоэнергомонтаж».



Герой Советского Союза Василий Павлович умер 10 декабря 2006 года. Похоронен в Самаре на Аллее Героев городского кладбища.











В честь Героя Советского Союза Василия Павловича Михалёва названа одна из улиц в Улан-Удэ. Улица Михалёва, которая ранее называлась Центральной, находится в микрорайоне Солдатский.Василий Михалёв родился 2 марта 1917 года в Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) в семье рабочего. Окончил семиклассную школу, школу фабрично-заводского ученичества и аэроклуб. В 1937 году он, как один из лучших пилотов, был оставлен при аэроклубе в Улан-Удэ лётчиком-инструктором.В 1940 году был призван в Рабоче-крестьянскую Красную армию. В том же году окончил Ульяновскую военную авиационную школу пилотов. Служил лётчиком-инструктором в той же школе.Великая Отечественная война застала Василия Михалёва в Ульяновской лётной школе. Он рвался на фронт, но его сперва не отпускали – как опытного лётчика-инструктора оставили в авиашколе для подготовки кадров. Наконец - в октябре 1942 года - командование удовлетворило его просьбу.Михалёв был направлен на курсы командиров звеньев для полётов на самолетах ЯК-1. После окончания курсов Василий в начале мая 1943 года получает назначение в 508-й истребительный авиационный полк 205-й истребительной авиадивизии на должность заместителя командира эскадрильи. Свой первый боевой вылет Михалёв совершил 22 мая 1943 года с фронтового аэродрома Грязное, что в 30 километрах от Белгорода. В первом же бою отважный лётчик сбил два бомбардировщика противника (Ju 88).Вот как подвиг улан-удэнца описывается в книге Даши Цыренова «Герои Бурятии»:«В этот день, прячась в облаках, двадцать семь «юнкерсов» стали заходить для бомбёжки аэродрома Грязное. Лётчики под командованием Василия Михалёва успели вовремя взлететь и помешали немцам прицельно бомбить. На своих «яках», несмотря на численно превосходящие силы противника, лётчики дежурной эскадрильи Михалёва завязали воздушный бой. Михалёв бросился в атаку на Ю-88. Он открыл огонь с близкого расстояния: «юнкерс» вспыхнул и дымящимся факелом пошёл к земле. Михалёв огляделся и пристроился ко второму «юнкерсу». Но фашист – опытный пилот – сразу же бросил машину в пике, и «як» отстал. Однако Михалёв перехитрил фашиста. Он встретил «юнкерса» при выходе из пике и открыл огонь с дистанции около 900 метров. На бреющем полёте он сблизился с вражеским самолётом и огнём подбил ему правый мотор. Но враг продолжал лететь, а у Михалёва кончился боекомплект. Тогда советский лётчик решил идти на таран. Пристроившись сзади, Михалёв увеличил скорость и винтом ударил по хвостовому оперению. «Юнкерс» клюнул и пошёл к земле, а Михалёв с трудом дотянул на своём самолёте до аэродрома».За проявленное мужество и героизм Михалёв получил свою первую награду -орден Отечественной войны II степени. А через неделю младший лейтенант Михалёв был назначен командиром эскадрильи.После первого боевого крещения у уроженца Бурятии было ещё десятки воздушных боёв. Так, в октябре 1943 года под Харьковом Михалёв совершил второй таран вражеского самолёта.В составе 5-й воздушной армии опытный лётчик из Бурятии принимал участие в Ясско-Кишинёвской операции.«Предстоял обычный вылет на разведку. Уже в воздухе Михалёв получил приказ: разведать со своим ведомым Дмитрием Калининым аэродром противника в Кишинёве, железнодорожные и грунтовые дороги. Возвращаясь домой, лётчики заметили движение колонны, состоящей из парных подвод. Михалёв дал команду на штурмовку. Удар сверху был неожиданным и стремительным для врага. На земле раздались взрывы. Как оказалось впоследствии, на этих подводах немцы подвозили для танкистов снаряды. В воздушном бою под Яссами пулемётной очередью Василию Михалёву перебило правую ногу. Истекая кровью, он продолжал сражаться, пока совсем не обессилел. Сел на поле, вспахав фюзеляжем землю. Немецкие «охотники» стали расстреливать самолёт Михалева с бреющего полёта. Выручила броня. А ногу уже позднее спасли от гангрены врачи», - так описывается данный эпизод в книге «Герои Бурятии» Даши Цыренова.В госпитале после ранения Василий Михалёв узнал о присвоении ему звания Героя Советского Союза «за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм».