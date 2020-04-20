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В Улан-Удэ доноры могут сдать кровь по приглашению

В Улан-Удэ доноры могут сдать кровь по приглашению
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Доноров из-за пандемии стало меньше, а кровь больницам нужна по-прежнему

20 апреля в Улан-Удэ стартовал всероссийский марафон #Оставайся донором. Акция организована государственной программой развития Службы крови и молодёжным движением Общероссийского народного фронта «Молодёжка ОНФ».

В рамках марафона с 20 по 22 апреля каждый желающий может прийти на станцию переливания крови (ул. Пирогова, 7А) и сдать кровь. Но для этого сначала нужно получить приглашение на донацию от службы крови Бурятии.

- Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, сдавать кровь по-прежнему можно и нужно. Кровь нельзя синтезировать искусственным путём. Только донорская кровь позволяет пациентам, находящимся в тяжёлом состоянии, получить шанс вернуть здоровье, сохранить жизнь, - рассказывает и.о. главного врача Бурятской республиканской станции переливания крови Марина Бутуханова.

На станции переливания крови, как и во всех учреждениях страны, введены дополнительные меры, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Это масочный режим среди сотрудников, ежедневный контроль температуры тела всего персонала. Во всех кабинетах и помещениях проводится дезинфекция контактных поверхностей каждые два часа.

- Донорам и посетителям при входе на станцию измеряют температуру тела, выдают маски. Врачами проводится тщательный сбор эпидемиологического анамнеза доноров, - отмечает Марина Бутуханова.

Служба крови Бурятии предлагает донорам воспользоваться официальным приглашением на донацию. Для получения приглашения необходимо накануне предполагаемого визита написать свои данные до 15:00 ч. на почту Службы крови:

- донорам из Улан-Удэ - okdk_brspk@mail.ru;
- донорам из посёлка Нижнеангарск brspk_nizh@mail.ru.

Уточнить всю необходимую информацию можно по телефону 8-951-620-7618.
Донорство крови коронавирус
 
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