В России предложили отменить ЕГЭ в 2020 году

Предложение уже озвучили премьер-министру
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) рассказал о своем предложении премьер-министру Михаилу Мишустину отменить в 2020 году ЕГЭ из-за коронавируса, сообщает РИА Новости.
- По коронавирусу мной была озвучена идея рассмотреть возможности в этом году не проводить единый госэкзамен, как это решили американцы, но премьер пока на это предложение впрямую не отреагировал, — сказал Смолин.
Шестого апреля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликовали проект нового расписания Единого госэкзамена, который начинается 8 июня.
Согласно документу, в этот день пройдут экзамены по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.
«Одиннадцатого июня (четверг) — русский язык, 15 июня (понедельник) — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня, 18 июня (четверг) — история, физика, 22 июня (понедельник) — обществознание, химия», — говорится в документе.
Иностранные языки школьники начнут сдавать 25 июня, 26 и 29 июня пройдет устная часть этих экзаменов.
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