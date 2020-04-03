За день волонтёры помогли 233 нуждающимся
В Бурятии волонтёрам, оказывающим помощь пожилым людям по доставке необходимых лекарств и продуктов, поступает всё больше заявок. Об это сообщила заместитель министра спорта и молодёжной политики Бурятии Татьяна Парпаева.
- Растёт количество заявок. Сегодня на всю республику их 260. Но вместе с тем увеличивается количество людей, желающих помочь. Каждый чем может. Кто-то становится волонтёром, кто-то помогает материально, а кто-то делится ценными навыками и знаниями. В такой ситуации каждое «вложение» становится на вес выше чем золото, - рассказала Татьяна Парпаева
По её словам, вчера ребята из ресурсного центра «Добродом» и Молодёжного центра Бурятии помогли 114 нуждающимся в районах республики, 69 в Улан-Удэ и 50 по федеральной линии.
- Это работа около 250 волонтёров, которым мы каждый день говорим огромное спасибо за просто искреннее желание помочь, - подчеркнула Татьяна Парпаева.
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В завершение слов Татьяна Парпаева ещё раз попросила всех остаться дома.
Как сообщал «Байкал-Daily», волонтёрам Бурятии глава республики Алексей Цыденов поручил выделить правительственные машины.
В Бурятии зарегистрирован уже 31 случай заражения коронавирусом.
В Бурятии волонтёрам поступает всё больше заявок
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