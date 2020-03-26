Комитет по образованию отменил приём граждан
В Улан-Удэ с 26 марта отменил приём граждан городской комитет по образованию. Как сообщает пресс-служба ведомства, сделано это было в целях профилактики и исключения распространения коронавирусной инфекции.
Постановка на учёт (очередь) в дошкольные образовательные организации Улан-Удэ теперь осуществляется только в электронном виде через Единый портал госуслуг РБ gosuslugi.ru и по предварительной записи в МФЦ.
Заявления на внесение изменений в перечень детских садов (добавление детского сада, замена); заявления на изменение желаемой даты зачисления; документы, подтверждающие льготную очередь, можно направить по электронной почте odo@ulan-ude-eg.ru или заказным письмом по почте на адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Советская 23.
С информацией по очереди ребёнка можно ознакомиться на сайте sad.obr03.ru .
Консультации производятся по телефонам:
- по вопросам отдела дошкольного образования – 8 (3012) 21-68-09, 8 (3012) 21-11-03, 8 (3012) 22-12-71;
- по частным садам – 8 (3012) 21-61-40.
Встать в очередь в детсады Улан-Удэ можно только через МФЦ и Госуслуги
Общество, Фото:
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