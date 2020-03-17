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Братчанка заказала почти 3 тысячи капсул с сильнодействующим веществом

Братчанка заказала почти 3 тысячи капсул с сильнодействующим веществом
Общество,  Фото:pixabay.com
Посылка с препаратами была отправлена из Киргизии

Иркутские таможенники выявили около 3000 капсул с сильнодействующим веществом в международном почтовом отправлении, которое пришло в адрес жительницы Братска из Киргизии.

Таможенники совместно с сотрудниками ФСБ по Иркутской области в международном почтовом отправлении выявили различные лекарственные препараты в капсулах в количестве 2928 штук, содержащих сильнодействующее вещество.

Как сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления, общая масса всех капсул составила около 1,4 кг.

Получательница товара подтвердила, что при осуществлении заказа из Киргизии препаратов осознавала, что совершает противоправные действия, а также пояснила, что доставленные курьерской службой в её адрес препараты предназначались для их дальнейшей продажи в торговой точке Братска.  

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ – контрабанда сильнодействующего вещества, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет с возможным штрафом до одного миллиона рублей.  
уголовное дело Таможня
 
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