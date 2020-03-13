В Улан-Удэ прошёл массовый турнир по «бухэ барилдаан»: фотопепортаж

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с соревнований



Сегодня, 13 марта, в Культурно-спортивном комплексе Улан-Удэ состоялся один из самых массовых турниров по национальной бурятской борьбе «бухэ барилдаан», турнир посвящённый празднику Сагаалха-2020, на призы Буддийской традиционной Сангхи России.



После 15-дневного молебна Хурала Монлам Ченмо в честь праздника Сагаалха, ежегодно проходит турнир на призы Буддийской традиционной Сангхи России.



В этом турнире участвовало более 500 спортсменов из Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области. Чемпионы и призёры награждаются медалями, грамотами, денежными призами.

