«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с соревнований
Сегодня, 13 марта, в Культурно-спортивном комплексе Улан-Удэ состоялся один из самых массовых турниров по национальной бурятской борьбе «бухэ барилдаан», турнир посвящённый празднику Сагаалха-2020, на призы Буддийской традиционной Сангхи России.
После 15-дневного молебна Хурала Монлам Ченмо в честь праздника Сагаалха, ежегодно проходит турнир на призы Буддийской традиционной Сангхи России.
В этом турнире участвовало более 500 спортсменов из Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области. Чемпионы и призёры награждаются медалями, грамотами, денежными призами.
В Улан-Удэ прошёл массовый турнир по «бухэ барилдаан»: фотопепортаж
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