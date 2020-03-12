Уроженцы Бурятии покидают Южную Корею из-за коронавируса

















улицы города Чхунджу в выходной день

Житель Бурятии, работающий сейчас в Южной Корее, рассказал «Байкал-Daily», как обстоят дела с коронавирусом в Стране утренней свежести и планирует ли он оттуда уехать.Алексей работает больше трёх лет в Корее, трудится на заводе в городе Чхунджу. Парень отмечает, что работа стабильная, ему нравится, и что немаловажно - платят на предприятии хорошо. Однако с связи со вспышкой коронавируса в стране многие уроженцы Бурятии, которые приехали сюда в погоне за заработком, начали уезжать. Также спешно покидают Корею работающие здесь казахи, узбеки и т.д.- Я не боюсь заразиться. Соблюдаю гигиену, постоянно хожу в маске, не контактирую с больными. Из дома на работу, с работы сразу домой, не хожу по общественным местам, - говорит молодой человек.Он добавляет, что сейчас в городе, в котором он трудится, временно закрылись торговые центры; отменены многие мероприятия; школьники и студенты учатся дистанционно – из дома. На работе у них каждое утро измеряют температуру.- Прохожие все в масках ходят, даже замечание могут сделать, если ты не в маске. Улицы вообще пустые иногда бывают, все в основном сидят по домам. Мелкие ИП, отели и кафе терпят большие убытки. Простаивают – временно закрылись - и заводы, которые зависят от поставок из Китая, - рассказывает Алексей.По мнению уроженца Бурятии, большое количество заражённых в Корее возникло из-за людей, которые отказываются проходить лечение и таким образом быстро распространили вирус. Он рассказал, что в стране также проходил сбор подписей за отставку президента.Призывающие к его отставке объясняли свою позицию тем, что глава Южной Кореи плохо справляется с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. Сбор подписей завершился 5 марта, примерно 1,5 млн человек в Южной Корее подписали петицию за импичмент президента страны Мун Чжэ Ина.В случае, если любая петиция, размещенная на сайте администрации лидера страны, набирает более 200 тыс. подписей, власти обязаны на неё отреагировать.По последним данным, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрированы 80 778 подтверждённых случаев заболевания: за сутки (данные на 11 марта) в КНР коронавирус выявили у 24 человек. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, составляет 118 271 человек.По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая выявлены 32 778 инфицированных, за сутки подтверждены 4105 новых случаев. Всего носители инфекции обнаружены в 109 странах и территориях. За пределами Китая от коронавируса скончались 872 человека. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции во всем мире, по данным SCMP, превысило 65,8 тыс. человек.Умерли 4360 человек.